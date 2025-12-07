ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έδρασαν Κούτσακος και Ντράζιτς για το τρίποντο του ΑΠΟΕΛ

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έδρασαν Κούτσακος και Ντράζιτς για το τρίποντο του ΑΠΟΕΛ

Ο ΑΠΟΕΛ με γκολ από τους Κούτσακο και Ντράζιτς επικράτησε με 2-0 του Άρη στο ΓΣΠ.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

