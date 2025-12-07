ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Το νικηφόρο πέρασμα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια Αρ.

ΒΙΝΤΕΟ: Το νικηφόρο πέρασμα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια Αρ.

Με δυο γκολ από τον Σινγκ και ένα από τον Γκλάβσιτς η ΑΕΛ νίκησε με 3-1 την Ομόνοια Αραδίππου, για την οποία βρήκε δίχτυα ο Ποντικός.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

