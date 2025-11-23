Μειώθηκαν οι «εισφορές» στην... ΚΟΠ

Λίγο πιο… μαζεμένες ήταν οι ομάδες μετά την τρίτη διακοπή του διακοπή, όσον αφορά την παρουσία Κύπριων παικτών στην ενδεκάδα. Ως γνωστόν, η μη παρουσία Κύπριων στο αρχικό σχήμα επιφέρει πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ όταν οι ομάδες έχουν έναν στην ενδεκάδα, πληρώνουν το ποσό των 3.000 ευρώ. Στις πρώτες έξι αγωνιστικές το ποσό ανήλθε στις 152.000 ευρώ, ενώ άλλες 86.000 ευρώ προστέθηκαν από την 7η αγωνιστική και μετά, με το συνολικό νούμερο να ανεβαίνει στις 238.000.

Όπως προκύπτουν από τα στοιχεία μέχρι την 10η αγωνιστική, «καθαρές» είναι έξι ομάδες. Πρόκειται για την Ανόρθωση, τον Ολυμπιακό, τον Ακρίτα, την Ομόνοια Αραδίππου, τον Εθνικό Άχνας και την Ένωση. Αυτές οι ομάδες, τις περισσότερες φορές έχουν μάλιστα περισσότερους από δύο στο αρχικό σχήμα.

Από αυτή τη «λίστα», σε σχέση με το προηγούμενό μας ρεπορτάζ, βγήκε ο ΑΠΟΕΛ που έβαλε για πρώτη φορά το χέρι στην τσέπη την 7η αγωνιστική. Και αυτό γιατί έπαιξε στο ματς με τον Ολυμπιακό μόνο με έναν Κύπριο (Λαΐφης), ο οποίος μετρά δέκα στα δέκα.

Η ΑΕΚ τα περισσότερα

Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έχει δώσει έως τώρα τα περισσότερα χρήματα. Η ομάδα της Λάρνακας βρίσκεται στις 83.000, αλλά αξίζει να σημειωθεί πως τη 10η αγωνιστική ήταν η πρώτη φορά που δεν δέχθηκε πρόστιμο αφού είχε δύο Κύπριους στην ενδεκάδα της. Τους Πέτρο Ιωάννου και Γιώργο Ναούμ

Η Ομόνοια ακολουθεί με πρόστιμο 50.000, η οποία στα μισά της παιχνίδια χρησιμοποίησε δύο Κύπριους. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ιωάννης Κούσουλος και Νικόλας Παναγιώτου βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα. Την τριάδα με τις ομάδες που έχουν δώσει τα περισσότερα κλείνει η Πάφος FC που έχει ρίξει στο… ταμείο 35.000.

Μόλις… 13.000

Η 10η αγωνιστική ήταν η αγωνιστική με τον λιγότερο… τζίρο για την ΚΟΠ. Αυτός ήταν μόλις 13.000 και προήλθε από δύο ομάδες. Από την άλλη, η 4η αγωνιστική ήταν η πιο «πλούσια» αφού το ποσό ανήλθε στις 33.000.