Τα δεδομένα στον ΑΠΟΕΛ με Μαϊόλι και Αμπάνια

Για την κατάσταση των Γκάμπριελ Μαϊόλι και Νταβίντ Αμπάνια κλήθηκε να μιλήσει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πετεβίνος στις δηλώσεις του στη Cytavision πριν από την έναρξη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:

«Δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ο Μαϊόλι μετά τη διακοπή για τις εθνικές θα μετράει αντίστροφα, το ίδιο θα έλεγα και για τον Αμπάνια, ένας παίκτης που θέλουμε να έχουμε ως επιλογή, πέρσι έδειξε τις δυνατότητές του, θα δημιουργήσει διλήμματα στον κ. Γκαρσία αλλά ευχάριστα».