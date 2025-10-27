Αντικαθιστά Τσακόν στην ευρωπαϊκή λίστα η ΑΕΚ

Αντικαθιστά τον άτυχο Τσακόν στην ευρωπαϊκή της λίστα για τη συνέχεια του Conference League η ΑΕΚ.

Όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας της Λάρνακας Κυριάκος Δημητρίου μιλώντας στη Cytavision πριν από την έναρξη του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, αφ' ης στιγμής η UEFA επιτρέπει από φέτος την αντικατάσταση παίκτη στη λίστα, οι κιτρινοπράσινοι θα το εκμεταλλευτούν.

Ο Τσακόν, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστών, θα μείνει λοιπόν εκτός λίστας, με τους Ιζκιέρδο και Αμίν να διεκδικούν τη θέση του.