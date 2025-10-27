Το πρώτο της Ομόνοιας ήταν το τρίτο σερί του Ντράγκομιρ!

Χάρη σε γκολ του Βλαντ Ντράγκομιρ στο 14ο λεπτό με προβολή μετά από γύρισμα του Κορέια, η Πάφος άνοιξε το σκορ στο μεγάλο ντέρμπι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ.

Αυτό ήταν μόλις το πρώτο τέρμα που δέχεται το τριφύλλι σε εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος μετά από τέσσερα ματς με απαραβίαστη εστία και απολογισμό 9-0, ενώ ταυτόχρονα ήταν και το τρίτο γκολ του Ρουμάνου χαφ της Πάφου στο φετινό πρωτάθλημα, που σκόραρε μάλιστα σερί στα τρία τελευταία ματς (προηγήθηκαν ΑΕΚ, Εθνικός)!

Επιπροσθέτως, αυτό ήταν το τρίτο γκολ του Ντράγκομιρ απέναντι στην Ομόνοια, ισοφαρίζοντας την επίδοσή του κόντρα στον Άρη. Ο Ρουμάνος δεν έχει σκοράρει περισσότερα από τρία γκολ σε καμία ομάδα.