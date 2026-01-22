Europa League: Δοκιμασίες επιβίωσης στο προτελευταίο βήμα

Μετά το Champions League επιστρέφει και η League phase του Europa League, για να κάνει με τη σειρά της το 7ο και προτελευταίο της βήμα.

Ο ΠΑΟΚ, πρώτος (19:45) από τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση, θα ανοίξει το δρόμο, υποδεχόμενος την Μπέτις, πριν ο Παναθηναϊκός ακολουθήσει (22:00), επισκεπτόμενος την Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη.

Άστον Βίλα (Αγγλία), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία), Φράιμπουργκ (Γερμανία), Λιόν (Γαλλία), Μίντιλαντ (Δανία), Μπέτις (Ισπανία), έχουν εξασφαλίσει συμεμτοχή είτε στους «16» είτε στα playoffs νοκ άουτ του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής στην league phase της διοργάνωσης.

Ζήτημα επιβίωσης στο Ρότερνταμ

Το θέμα επιβίωσης είναι δεδομένο για τη Φέγενορντ (η οποία είναι 30ή με 3 βαθμούς) και τη Στουρμ Γκρατς (29η με 4ς βαθμούς), με τις δύο ομάδες να στοχεύουν σε μια νίκη στο Ρότερνταμ για να ενισχύσουν τις ελπίδες τους να παίξουν ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο νοκ άουτ αυτή τη σεζόν. Η ομάδα του Ρόμπιν φαν Πέρσι θα έχει όμορφες αναμνήσεις από την τελευταία φορά που έπαιξε με τη Στουρμ εντός έδρας, με τη Φέγενορντ να σημειώνει νίκη με 6-0 στη φάση των ομίλων της σεζόν 2022/23. Να σημειωθεί ότι η Στουρμ έχει χάσει τα τελευταία οκτώ εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της.

Η τελευταία φορά 49 χρόνια πριν

Μετά από μια απογοητευτική ήττα από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην 1η αγωνιστική, η Φενέρμπαχτσε έχει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στα επόμενα παιχνίδια της, αξιοποιώντας μια πραγματική ευκαιρία να εξασφαλίσει τουλάχιστον μια θέση στην πρώτη 24άδα. Η Βίλα, εν τω μεταξύ, εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των νοκ άουτ με νίκη 2-1 στη Βασιλεία την 6η αγωνιστική και τώρα θα θέσει ως στόχο μια αυτόματη θέση στους «16». Αυτές οι ομάδες συναντήθηκαν τελευταία φορά στο Κύπελλο UEFA το 1977, με τη Βίλα να θριαμβεύει με συνολικό σκορ 6-0 στον πρώτο γύρο, προχωρώντας στην πρόκρισή της στα προημιτελικά.

Σημείο αναφοράς της Φενέρμπαχτσέ ο Κερέμ Ακτούρκογλου , ο οποίος έχει σκοράρει σε τρία από τα έξι παιχνίδια της ομάδας του μέχρι στιγμής, συνολικά τέσσερα γκολ.

Η πρώτη τους φορά

Αυτή είναι η πρώτη φορά που Ρόμα και Στουτγκάρδη αναμετρώνται σε επίσημο αγώνα.

Έχουν το ίδιο ρεκόρ, με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες μέχρι στιγμής, και με τις ομάδες στην ένατη και δέκατη θέση αντίστοιχα, υπάρχουν πολλά να κάνουν στην ιταλική πρωτεύουσα, καθώς διεκδικούν μια θέση στην πρώτη οκτάδα. Η Στουτγκάρδη θα έχει ελπίδες από το γεγονός ότι τόσο η Λιλ όσο και η Βικτόρια Πλζεν έχουν ήδη κερδίσει στο Stadio Olimpico αυτή τη σεζόν, αν και έχει καταφέρει μόνο τρεις νίκες στους τελευταίους δέκα ευρωπαϊκούς εκτός έδρας αγώνες τους (1 ισοπαλία, 6 ήττες).

Η δοκιμασία της Νότιγχαμ Φόρεστ

Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες για να ξεκινήσει τη σεζόν της, η Μπράγκα ήταν ελαφρώς πιο ασυνεπής, χάνοντας με 4-3 από τη Γκενκ πριν φέρει ισοπαλία εκτός έδρας με τη Ρέιντζερς, αν και νίκησε τη Νις στη Γαλλία την τελευταία φορά. Οι Πορτογάλοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην έβδομη θέση, αλλά αντιμετωπίζουν μια πραγματική δοκιμασία απέναντι στην ανανεωμένη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία έχει ήδη νικήσει μία πορτογαλική ομάδα στη League phase, επικρατώντας με 2-0 επί της Πόρτο την 3η αγωνιστική και έχει ανέβει στην 11η θέση μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα.

Βέβαια η ήττα της Μπράγκα από την Γκενκ ήταν η μόνη της ήττα στους τελευταίους 13 ευρωπαϊκούς αγώνες της (Νίκες 10, 2 Ισοπαλίες).

Η σκανδιναβική αναμέτρηση, η περηφάνια της Νις και ο Στάνιτς

Δύο σκανδιναβικές ομάδες αγωνίζονται, η Μπραν της Νορβηγίας, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 22η θέση και η πανίσχυρη δανέζικη Μίντγιλαντ, η οποία έχει κερδίσει πέντε από τους έξι αγώνες της για να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ.

Η Νις, η οποία δεν έχει κανέναν βαθμό, θα παίξει για την περηφάνια της μετά τον αποκλεισμό της την 6η αγωνιστική, αλλά η γαλλική ομάδα ελπίζει να ξεπεράσει τα όρια και να δώσει στους οπαδούς της κάτι να επευφημήσουν, καθώς θα φιλοξενήσει τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, που βρίσκεται στην 28η θέση.

Προσοχή στον επιθετικό μέσο της Λουντογκόρετς, Πέταρ Στάνιτς, ο οποίος ηγείται της κούρσας για να τερματίσει πρώτος σκόρερ με έξι γκολ μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στα δύο τελευταία του παιχνίδια. Θα προσπαθήσει να προσθέσει και άλλα σε αυτόν τον αριθμό όταν η ομάδα του βρεθεί στη Γλασκώβη για να αντιμετωπίσει την Ρέιντζερς.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

22 Ιανουαρίου 2026

Φέγενορντ (Ολλανδία)- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 19:45

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)- Άστον Βίλα (Αγγλία) 19:45

ΠΑΟΚ (Ελλάδα)- Μπέτις (Ισπανία) 19:45

Πλζεν (Τσεχία)- Πόρτο (Πορτογαλία) 19:45

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)- Λιόν (Γαλλία) 19:45

Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 19:45

Μπολόνια (Ιταλία)- Σέλτικ (Σκωτία) 19:45

Μάλμε (Σουηδία)- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19:45

Μπραν (Νορβηγία)- Μίντιλαντ (Δανία) 19:45

Ρόμα (Ιταλία)- Στουτγκάρδη (Γερμανία) 22:00

Ρέιντζερς (Σκωτία)- Λουντογκόρετς 22:00

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)- Στεάουα Βουκ. 22:00

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)- Βασιλεία 22:00

Μπράγκα (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ 22:00

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)- Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 22:00

Νις (Γαλλία)- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 22:00

Θέλτα (Ισπανία)- Λιλ (Γαλλία) 22:00

Ουτρέχτη (Ολλανδία)- Γκενκ (Βέλγιο) 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Λιόν 15

Μίντιλαντ 15

Άστον Βίλα 15

Μπέτις 14

Φράιμπουργκ 14

Φερεντσβάρος 14

Μπράγκα 13

Πόρτο 13

--------------------

Στουτγκάρδη 12

Ρόμα 12

Νότιγχαμ Φόρεστ 11

Φενερμπαχτσέ 11

Μπολόνια 11

Βικτόρια Πλζεν 10

Παναθηναϊκός 10

Γκενκ 10

--------------------

Ερυθρός Αστέρας 10

ΠΑΟΚ 9

Θέλτα 9

Λιλ 9

Γιουνγκ Μπόις 9

Μπραν 8

Λουντογκόρετς 7

Σέλτικ 7

-------------------

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7

Βασιλεία 6

Στεάουα Βουκ. 6

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6

Στουρμ Γκρατς 4

Φέγενορντ 3

Σάλτσμπουργκ 3

Ουτρέχτη 1

Ρέιντζερς 1

Μάλμε 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Νις 0