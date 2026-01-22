Στους «16» η Μπάγερν με πρωταγωνιστή τον Κέιν - Όλα τα αποτελέσματα

Η Μπάγερν συνεχίζει ακάθεκτη την εκπληκτική της πορεία στην εφετινή σεζόν. Η πρωτοπόρος της Bundesliga εξασφάλισε απόψε την απευθείας πρόκριση στους «16» του Champions League, επικρατώντας εύκολα 2-0 της Σεντ Ζιλουάζ στο Μόναχο. Ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας αυτής, ο Χάρι Κέιν που «καθάρισε» το ματς μέσα σε τρία λεπτά (52΄,55΄), ενώ στο 81΄ έχασε και πέναλτι! Έφτασε τα 34 γκολ στη σεζόν και είναι ακόμα Ιανουάριος...

«Αγκαλιά» με την πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση βρίσκεται η Λίβερπουλ μετά το 3-0 επί της Μαρσέιγ στη Μασαλία. Οι «κόκκινοι» είναι στους 15 βαθμούς που, εκτός απροόπτου, θα αποδειχθούν αρκετοί. Το όριο των 11 βαθμών που αποτελεί εγγύηση για μια θέση τουλάχιστον στα play off (ενδιάμεση φάση) ξεπέρασαν η Μπαρτσελόνα (4-2 τη Σλάβια στην Πράγα), η Νιούκαστλ (3-0 την Αϊντχόφεν) και η Τσέλσι (1-0 την Πάφο). Και οι τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν στην τελευταία αγωνιστική (27-28/1) θέση στην οκτάδα. Στους 12 βαθμούς και η Γιουβέντους με το 2-0 επί της Μπενφίκα στο Τορίνο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε την ευκαιρία να ξαναβάλει στο ματς «Αετούς» στο 81΄, όμως έχασε την ισορροπία του σε εκτέλεση πέναλτι και η μπάλα έφυγε πολύ μακριά από την εστία.

Μετά τα σημερινά αποτελέσματα, αποκλείστηκαν Άιντραχτ, Σλάβια, Καϊράτ Αλμάτι και Βιγιαρεάλ. Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί της Λεβερκούζεν καταλαμβάνει την 24η και τελευταία θέση που οδηγεί στην ενδιάμεση φάση. Αυτό σημαίνει ότι θέλει νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ την επόμενη Τετάρτη και πολύ δύσκολα θα του αρκεί η ισοπαλία

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έχουν ως εξής:\

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4 (390'+2' Σαντιμπέκοφ - 2' Στάνκοβιτς, 38' Βανάκεν, 74' Βερμάντ, 85' Μέχελε)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1 (22',24' Χογκ, 58' Χάουγκε - 60' Τσερκί)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 6-1 (5', 26' Μπαπέ, 52' Μασταντουόνο, 55' αυτ. Κέρερ, 63' Βινίσιους, 80' Μπέλιγχαμ - 72' Τέζε)

Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 1-3 (18' Σούσιτς - 10',31' Γκαμπριέλ Ζεσούς, 84' Γκιόκερες)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 1-2 (49' Ολουβασέγι - 61' Γκλουκ, 90' Εντβάρτσεν)

Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-0 (14' Ρομέρο, 37' Σολάνκε)

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-1 (74',90' Σουάρες - 79' Κβαρατσκέλια)

Ολυμπιακός (Ελλάδα)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0 (2' Κοστίνια, 45'+1 Ταρέμι)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 1-1 (72' Λάρσον - 39' ΜακΤόμινεϊ)

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1 (20' αυτ. Γιορέντε - 4' Σιμεόνε)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 3-2 (4',80' Ντουράν, 90'+4 Μουσταφαζάντα - 10' Ουζούν, 78' πέν. Σαϊμπι)

Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 1-0 (78΄ Καϊσέδο)

Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 2-3 (16' Σκαμάκα , 88΄ Κρίστοβιτς- 58' Γκουρουθέτα, 70' Σεράνο, 74΄ Ναβάρο)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 2-0 (55΄ Τιράμ, 65΄ ΜακΚένι)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) (10' Κουσέι, 44' αυτ. Λεβαντόφσκι - 34',42' Φερμίν Λόπεθ, 63΄ Όλμο, 70΄ Λεβαντόφσκι)

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-3 (45'+1 Σομποσλάι, 72΄αυτ. Ρούλι, 90+3΄ Χάκπο)

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 3-0 (8' Ουϊσα, 30' Γκόρντον, 65΄ Μπαρνς)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 2-0 (52΄,55΄πεν. Κέιν)