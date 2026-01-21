Η ευνοϊκή συγκυρία που πρέπει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ

Να εκμεταλλευτεί το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα της Πάφος FC, σε Κύπρο και Ευρώπη, και να δραπετεύσει με το διπλό από το «Στέλιος Κυριακίδης», θα επιδιώξει η ΑΕΚ στον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής (19:00).

Θυμίζουμε ότι απόψε η Πάφος FC κοντράρεται στο Λονδίνο με την Τσέλσι, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League, με τους κιτρινοπράσινους να θέλουν να εκμεταλλευτούν την όποια κόπωση θα υπάρξει στους προσεχείς αντιπάλους τους από το δύσκολο παιχνίδι και το ταξίδι, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι μετά την ΑΕΚ η Πάφος FC θα υποδεχθεί τη Σλάβια Πράγας.

Βέβαια, το ζητούμενο για την ομάδα της Λάρνακας είναι να παρουσιαστεί σαφώς πιο βελτιωμένη στον αγώνα της 19ης αγωνιστικής συγκριτικά με τα τελευταία της ματς, επαναλαμβάνοντας την περσινή της επιτυχία στο «Στέλιος Κυριακίδης», όταν στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής κέρδισε 0-1 την Πάφος FC με γκολ του Καμπρέρα.

Εκτός είναι ο Ναούμ, ο οποίος υπέστη θλάση και θα απουσιάσει για περίπου δύο μήνες ενώ οι επόμενες προπονήσεις θα καταδείξουν σε ποια κατάσταση θα είναι οι Ροντέν και Σουάρεθ, κατά πόσο δηλαδή θα κριθούν έτοιμοι για να συμπεριληφθούν στην αποστολή. Διαθέσιμος είναι ο νεοαποκτηθείς Χάμπος Κυριάκου.