Δύσκολα τεστ για ΠΑΟΚ και ΠΑΟ

Το μεγάλο βήμα για πρόκριση στην 24άδα της League phase του Europa League θα ψάξουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, έχοντας ωστόσο δύσκολα τεστ.

Οι ασπρόμαυροι που δεν έχουν χάσει στα τέσσερα τελευταία ματς της διοργάνωσης, μετρώντας εννιά βαθμούς και προερχόμενοι από έξι σερί νίκες στη Super League, υποδέχονται στις 19:45 την Ισπανική Μπέτις

Το τριφύλλι από την άλλη, όντας σε δύσκολο φεγγάρι μετά την κακή πορεία στο πρωτάθλημα, αναζητά σανίδα σωτηρίας στην Ευρώπη. Έχει μαζέψει δέκα βαθμούς και κοντράρεται (22:00) εκτός με τη Φερεντσβάρος.

Με ψυχολογία και φόρμα κόντρα στην Μπέτις ο ΠΑΟΚ

Κομβικής σημασίας στην προσπάθεια που κάνει να δώσει το «παρών» στην ενδιάμεση φάση του Europa League είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Ρεάλ Μπέτις στο γήπεδο της Τούμπας (Πέμπτη 22/1, 19:45), που θα είναι κατάμεστη, στο πλαίσιο της 7ης –προτελευταίας– αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης.

Μετά από έξι αγώνες, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 18η θέση με 9 βαθμούς (13-10 τέρματα), «έχοντας» στην ισοβαθμία τις Θέλτα, Λιλ και Γιουνγκ Μπόις ενώ είναι αήττητος στα τέσσερις πιο πρόσφατες αγωνιστικές της διοργάνωσης, με δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες. Αήττητη γενικότερα, όμως, είναι η Μπέτις, που με 14 βαθμούς (11-4) φιγουράρει στην 4η θέση, υπερισχύοντας στην ισοβαθμία των Φράιμπουργκ και Φερεντσβάρος.

Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, καθώς μετράει έξι διαδοχικές επιτυχίες εντός συνόρων. Σημαντικότερες όλων, οι δύο νίκες στα ντέρμπι, επί του Παναθηναϊκού (2-0) για τη Super League –όπου φιγουράρει στην κορυφή παρέα με την ΑΕΚ– και επί του Ολυμπιακού (2-0) για το Κύπελλο. Νίκη που έδωσε στους «ασπρόμαυρους» το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου περιμένει ο Παναθηναϊκός. Αυτά τα ματς, όμως, έπονται των δύο ευρωπαϊκών που έχει να δώσει πρώτα η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ψάχνει αποτέλεσμα πρόκρισης στη Βουδαπέστη ο Παναθηναϊκός

Αρκετά «λειψός» από επιλογές λόγω τραυματισμών (Τζούριτσιτς), αποχωρήσεων παικτών που ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά δεν μπορούν να αντικατασταθούν έως το τέλος της League Phase του Europa League και ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται απ’ τον Ράφα Μπενίτεθ (Μλαντένοβιτς), ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (22/1, 22:00) τη Φερεντσβάρος στην Groupama Arena της Βουδαπέστης, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στα νοκ-άουτ.

Στην 7η «στροφή» της εφετινής διοργάνωσης, κάτω από... πολικές συνθήκες (-7 βαθμούς Κελσίου θα δείχνει το θερμόμετρο την ώρα του αγώνα), το «τριφύλλι» θέλει βαθμό ή βαθμούς για να εξασφαλίσει την παρουσία του στην πρώτη 24άδα, ενώ σε μία ενδεχόμενη νίκη θα διατηρήσει «ζωντανό» και τον στόχο της πρώτης οκτάδας που οδηγεί απευθείας στη φάση των «16» του Europa League.