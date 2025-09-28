Μπεργκ: «Σπουδαίο αποτέλεσμα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά τη νέα ευρεία νίκη της ομάδας του σε ντέρμπι με το 5-0 επί της Ανόρθωσης στο «Α. Παπαδόπουλος».

Αναλυτικά...

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτή τη νίκη, σπουδαίο αποτέλεσμα, πολλά γκολ, clean sheet, αμυνθήκαμε πολύ καλά. Νομίζω είχαμε την ποιότητα να βάλουμε τα γρήγορα γκολ, με καλές πάσες και κινήσεις τελειώναμε τις επιθέσεις, ήμασταν αποτελεσματικοί ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, όταν σκοράρεις νωρίς είναι καλό, αλλάζει το παιχνίδι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την εμφάνιση και το αποτέλεσμα».