LIVE: ΑΕΚ - ΑΕΛ 0-0

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: ΑΕΚ - ΑΕΛ 0-0

Χωρίς προγνωστικά η μάχη στην «ΑΕΚ Αρένα».

Η ΑΕΚ μπαίνει στη μάχη του κυπριακού πρωταθλήματος αφού το ματς της πρεμιέρας (με Ομόνοια) είχε αναβληθεί και θέλει μέσα στην έδρα της να το κάνει με το δεξί.

Απόψε (19:00) υποδέχεται την ΑΕΛ, η οποία στην πρεμιέρα επικράτησε του Ολυμπιακού και προσδοκεί στο πρώτο της διπλό και άρα στο απόλυτο.

Σαφώς είναι μία αναμέτρηση που καμία ομάδα δεν έχει το πάνω χέρι και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά τη φετινή σεζόν όπου οι γαλαζοκίτρινοι μπήκαν με άλλες απαιτήσεις.

Οι γηπεδούχοι από την άλλη, έχοντας περάσει σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καλούνται να αποδείξουν από νωρίς πως μπορούν να τα βγάλους εις πέρας σε διπλό ταμπλό.

Η εξέλιξη του ματς:

12΄Νέο δοκάρι για την ΑΕΚ! Ο Καμπρέρα έκανε το πλασέ από πλάγια θέση όμως βρήκε το δοκάρι. 

9΄Ο Μακρής αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο αρχηγός της ΑΕΛ. 

3΄Δοκάρι η ΑΕΚ με σουτ του Ιβάνοβιτς εντός περιοχής. 

1΄Σέντρα 

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Μιραμόν, Νάλι, Πονς, Σουάρεθ, Ιβάνοβιτς, Τσακόν, Καμπρέρα.

ΑΕΛ: Μπράγκα, Κονσεϊσάο, Στεφάνοβιτς, Μπόγκνταν, Παναγιώτου, Γκλάβσιτς, Σινγκ, Ζόκε, Κέλερ, Μακρής (11΄Νατέλ) Φεριέρ.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας - ΑΕΛ Λεμεσού 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

