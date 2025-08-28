ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημητρίου: «Κάναμε υπερβάσεις για να φτάσουμε στα πλέι οφ, ακόμα και με δέκα το παλέψαμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δημητρίου: «Κάναμε υπερβάσεις για να φτάσουμε στα πλέι οφ, ακόμα και με δέκα το παλέψαμε»

Ο Κυριάκος Δημητρίου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Διαβάστε όσα είπε ο Ε/Τ της ΑΕΚ στον απόηχο του αποκλεισμού από την Μπραν στα πλέι οφ του Europa League. 

«Δεν τα καταφέραμε όμως συνεχίζουμε στην Ευρώπη στο Κόνφερενς Λιγκ, θα προσπαθήσουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας άξια. Οι ομάδες που αντιμετωπίσαμε στα προκριματικά τις συναντούσαμε σε φάση ομίλων. Χθες ακόμη και με δέκα παίκτες το παλέψαμε να ισοφαρίσουμε. Κοιτάζουμε μπροστά, αφήνουμε πίσω το αποτέλεσμα, κανείς δεν ήθελε να αποκλειστούμε με αυτό το σκορ. Κάναμε υπερβάσεις για να φτάσουμε εκεί, δεν τα καταφέραμε για το Γιουρόπα Λιγκ και είμαστε περήφανοι που προκριθήκαμε στο Κόνφερενς. Βλέπουμε τη συνέχεια με το παιχνίδι στην ΑΕΛ στο πρωτάθλημα, θα έρθει και η διακοπή να πάρουν κάποιες ανάσες οι παίκτες. Αύριο είναι η κλήρωση του Κόνφερενς Λιγκ, έξι παιχνίδια, τρία εκτός, τρία εντός. Ευχόμαστε να μπει και 3η κυπριακή ομάδα γιατί είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα και θέλουμε να συνεχιστεί»

Για τον Ρομπέρζ: «Δεν μπορούσε να αγωνιστεί, είχε εκείνο το πρόβλημα στο πόδι. Για το παιχνίδι με την ΑΕΛ θα τον δούμε, ο Ρούμπιο επιστρέφει. Παραμένουν εκτός ο Γκαρσία, ο Ροντέν και ο Ναούμ. Τους δύο τελευταίους τους περιμένουμε μετά τη διακοπή».

Για το μεταγραφικό κομμάτι: «Πάντα αυτό που λέω είναι πως όλα είναι ανοιχτά, όταν προκύψει κάτι θα το ανακοινώσουμε. Σίγουρα προκύπτει ανάγκη στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ανάλογα και με τις θέσεις στον κατάλογο Α’ αλλά και με τις επιλογές που θα έχει ο τεχνικός διευθυντής θα προχωρήσουμε».

Για τον κόσμο: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, οι πλείστοι έμειναν μέχρι το τέλος, αναγνώρισαν την προσπάθεια. Οι οργανωμένοι δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν. Το ταξίδι τώρα αρχίζει στην Ευρώπη, θα κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε εκ νέου περήφανο τον κόσμο μας και να του χαρίσουμε και άλλες σπουδαίες βραδιές».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων

Ελλάδα

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ομόνοια ντομπάρει τον κόσμο της

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μαθητές από το Ριζοκάρπασο στα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου στο FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού – Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη στα 25 εκατ.

Ελλάδα

|

Category image

Θύρα 7 Πάφου: «Κόσμος της Πάφου έβριζε τους οπαδούς του Ολυμπιακού»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δημητρίου: «Κάναμε υπερβάσεις για να φτάσουμε στα πλέι οφ, ακόμα και με δέκα το παλέψαμε»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αδιανόητη πάσα από τον Νίκολα Γιόκιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επαγγελματίας άλλος ένας ΑΠΟΕΛίστας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέλος ο Ινγκεμπρίτσεν από την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οργανωμένοι Ομόνοιας: «Την πρόκριση εμείς ή εμείς!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Κύπρος και Ελλάδα στη μάχη του EuroBasket με πληθώρα επιλογών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ένα (πολύ) κακό βράδυ...

ΑΕΚ

|

Category image

Έχασε την πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ λόγω… αχινού ο Μιχαΐλοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πήρε παίκτη από την ΑΕΛ η Ομόνοια 29Μ!

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Διαβαστε ακομη