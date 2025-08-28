Δημητρίου: «Κάναμε υπερβάσεις για να φτάσουμε στα πλέι οφ, ακόμα και με δέκα το παλέψαμε»

Διαβάστε όσα είπε ο Ε/Τ της ΑΕΚ στον απόηχο του αποκλεισμού από την Μπραν στα πλέι οφ του Europa League.

«Δεν τα καταφέραμε όμως συνεχίζουμε στην Ευρώπη στο Κόνφερενς Λιγκ, θα προσπαθήσουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας άξια. Οι ομάδες που αντιμετωπίσαμε στα προκριματικά τις συναντούσαμε σε φάση ομίλων. Χθες ακόμη και με δέκα παίκτες το παλέψαμε να ισοφαρίσουμε. Κοιτάζουμε μπροστά, αφήνουμε πίσω το αποτέλεσμα, κανείς δεν ήθελε να αποκλειστούμε με αυτό το σκορ. Κάναμε υπερβάσεις για να φτάσουμε εκεί, δεν τα καταφέραμε για το Γιουρόπα Λιγκ και είμαστε περήφανοι που προκριθήκαμε στο Κόνφερενς. Βλέπουμε τη συνέχεια με το παιχνίδι στην ΑΕΛ στο πρωτάθλημα, θα έρθει και η διακοπή να πάρουν κάποιες ανάσες οι παίκτες. Αύριο είναι η κλήρωση του Κόνφερενς Λιγκ, έξι παιχνίδια, τρία εκτός, τρία εντός. Ευχόμαστε να μπει και 3η κυπριακή ομάδα γιατί είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα και θέλουμε να συνεχιστεί»

Για τον Ρομπέρζ: «Δεν μπορούσε να αγωνιστεί, είχε εκείνο το πρόβλημα στο πόδι. Για το παιχνίδι με την ΑΕΛ θα τον δούμε, ο Ρούμπιο επιστρέφει. Παραμένουν εκτός ο Γκαρσία, ο Ροντέν και ο Ναούμ. Τους δύο τελευταίους τους περιμένουμε μετά τη διακοπή».

Για το μεταγραφικό κομμάτι: «Πάντα αυτό που λέω είναι πως όλα είναι ανοιχτά, όταν προκύψει κάτι θα το ανακοινώσουμε. Σίγουρα προκύπτει ανάγκη στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ανάλογα και με τις θέσεις στον κατάλογο Α’ αλλά και με τις επιλογές που θα έχει ο τεχνικός διευθυντής θα προχωρήσουμε».

Για τον κόσμο: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, οι πλείστοι έμειναν μέχρι το τέλος, αναγνώρισαν την προσπάθεια. Οι οργανωμένοι δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν. Το ταξίδι τώρα αρχίζει στην Ευρώπη, θα κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε εκ νέου περήφανο τον κόσμο μας και να του χαρίσουμε και άλλες σπουδαίες βραδιές».