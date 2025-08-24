ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Cyprus League by Stoiximan με πληθώρα επιλογών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Cyprus League by Stoiximan με πληθώρα επιλογών

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με άλλους δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε η Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan, Μεγάλο Χορηγό του πρωταθλήματος, να προσφέρει πληθώρα επιλογών για κάθε αναμέτρηση.

Στις 19:00, στο Δασάκι, ο Εθνικός Άχνας υποδέχεται τον Ακρίτα Χλώρακας σε μια αναμέτρηση με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη του Εθνικού στο 1.62, την ισοπαλία στα 4.00 και την επικράτηση της ομάδας της Χλώρακας στο 5.00. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνεται στο 1.80.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Λίγο αργότερα, στις 20:00, στο γήπεδο «Αμμόχωστος», η Ένωση Νέων Ύψωνα αντιμετωπίζει τον ΑΠΟΕΛ σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει 5.40 στη νίκη της ομάδας του Ύψωνα, 4.10 στην ισοπαλία και 1.57 στην επικράτηση του ΑΠΟΕΛ. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν από 3 έως 6 γκολ στον αγώνα αποτιμάται στο 1.75.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δύο χρόνια, έξι αγώνες χωρίς να χάσει ο Άρης από τον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έγραψε ξανά ιστορία ο Ρονάλντο, αλλά έχασε τον τρίτο του τελικό με την Αλ Νασρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο τέταρτος κυπριακός σταθμός για τον Πεϊσότο

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Τέσσερις ισοπαλίες Σατσιά-Ανόρθωση, με τρεις διαφορετικές ομάδες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Aπομένουν δύο βήματα για την τελική συμφωνία Σίτι - Ντοναρούμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όταν ο Τραμετσάνι παραχωρούσε τη θέση του στον Κωστή... για να μιλήσει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Cyprus League by Stoiximan με πληθώρα επιλογών

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μια μπασκετική γιορτή στην Κύπρο!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βαδίζοντας στο άγνωστο... απέναντι σε γνωστούς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κραυγή αγωνίας από τον Kεραυνό: «Να απελευθερώσουμε τους ανθρώπους μας από τα μπουντρούμια των κατεχομένων»

Κύπρος

|

Category image

Η Άρσεναλ έφτασε τα 33 γκολ από κόρνερ από τη σεζόν 2023/24

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πάφος τούς βελτιώνει, η Εθνική τούς περιμένει...

Απόψεις

|

Category image

Από εκεί που έμεινε την περσινή χρονιά

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

BINTEO: Η Λεβάντε προηγήθηκε 2-0, όμως η Μπαρτσελόνα πήρε το τρίποντο στις καθυστερήσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (24/08)

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη