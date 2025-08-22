ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο ΑΕΛ Λεμεσού - Ολυμπιακός

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τον αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΛ Λεμεσού και τον Ολυμπιακό Λευκωσίας στο Αλφαμέγα, που θα διεξαχθεί στις 20:00, ανοίγει απόψε η αυλαία της Cyprus League by Stoiximan. Η αναμέτρηση σηματοδοτεί την έναρξη ενός ακόμη συναρπαστικού πρωταθλήματος, με τη Stoiximan, Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης, να βρίσκεται στο πλευρό του κυπριακού ποδοσφαίρου προσφέροντας Ανταγωνιστικές Αποδόσεις για κάθε παιχνίδι.

Η Stoiximan δίνει απόδοση 1.38 στη νίκη της ΑΕΛ, 4.75 στην ισοπαλία και 7.50 στην επικράτηση του Ολυμπιακού Λευκωσίας. Παράλληλα, το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 2.02, στοιχείο που αναμένεται να προσθέσει επιπλέον ενδιαφέρον στη βραδιά.

