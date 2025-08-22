Ο Ιδιάκεθ ξέρει ότι θα είναι μια διαφορετική ιστορία...

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ γνωρίζει πολύ καλά τα όπλα της ΑΕΚ και το πόσο δυνατή μπορεί να γίνει η ομάδα της Λάρνακας στην έδρα της.

Η δήλωσή του δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: ο επαναληπτικός θα είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία, σε διαφορετικό γήπεδο, ατμόσφαιρα και συνθήκες.

Η Μπραν μπορεί να είναι καλή αντίπαλος, όμως ο Ισπανός κόουτς ποντάρει στους «πολεμιστές» του, παίκτες που μπορούν να γυρίσουν το παιχνίδι και να ανατρέψουν τα δεδομένα.