Ώρα της πρώτης απόδειξης (τι κάνει στις πρεμιέρες)

Η ΑΕΛ ήταν από τις ομάδες που εντυπωσίασαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η είσοδος επενδυτών και οι κινήσεις ενίσχυσης, που έγιναν, έφεραν κλίμα ευφορίας στους γαλαζοκίτρινους, που αναμένεται να παρουσιαστούν με ένα καινούργιο πρόσωπο στη νέα χρονιά.

Θυμίζουμε ότι στο ρόστερ της ομάδας της Λεμεσού προστέθηκαν οι Μόργκαν Φεριέρ, Γιούλιους Ζόκε, Μπάσελ Ζράντι, Ιβάν Μιλοσάβλιεβιτς, Ντούσαν Στεφάνοβιτς, Χρίστος Γουίλερ, Ανδρέας Κεραυνός, Λούκα Μπογκντάν, Κονσεϊσάο, Φερνάντο Φορεστιέρι, Στέφαν Κέλερ, Λέο Νατέλ και Νταβόρ Ζντραφκόφσκι. Καθοδηγητής της ομάδας επιλέχθηκε ο Πάολο Τραμετσάνι, ο οποίος, μαζί με τον γενικό αρχηγό του ποδοσφαιρικού τμήματος Ιβάν Τρισκόφσκι, κλήθηκε να δημιουργήσει ένα ισχυρό σύνολο που θα μπορέσει να την οδηγήσει ξανά σε πρωταγωνιστική πορεία.

Το συγκρότημα του Ιταλού τεχνικού θα επιχειρήσει απόψε (20:00) την πρώτη απόδειξη ότι φτιάχτηκε κάτι καλό, στον αγώνα της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό στο στάδιο «Αλφαμέγα». Με τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί και με τη δύναμη που προσφέρει η έδρα με την παρουσία του κόσμου της, η ΑΕΛ θεωρείται το φαβορί του παιχνιδιού, κάτι που πρέπει φυσικά να το αποδείξει και εντός αγωνιστικού χώρου.

Στα αγωνιστικά, στο πλάνο του Πάολο Τραμετσάνι δεν συμπεριλαμβάνεται ο Εμάνουελ Ιμασιμινγούε, ο οποίος είναι τραυματίας. Όσον αφορά στον Νατέλ έφθασε πριν από τρεις ημέρες στην Κύπρο και, εφόσον γίνει έγκαιρα η εγγραφή του, θα είναι στην αποστολή, όμως θεωρείται δύσκολο να βρεθεί άμεσα στο αρχικό σχήμα. Ο Βραζιλιάνος είναι ένας παίκτης που γνωρίζει πολύ καλά ο τεχνικός των γαλαζοκιτρίνων, από την κοινή τους θητεία στον ΑΠΟΕΛ, και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό παίκτη στο πλάνο της υπόλοιπης χρονιάς.

Από τις σπάνιες περιπτώσεις

Φέτος δίνεται και μία από τις σπάνιες ευκαιρίες στην τρέχουσα χιλιετία στην ΑΕΛ, να κάνει αρχή από τη δική της έδρα. Θα παίξει στο σπίτι της ξανά μετά το 2021, ενώ από το 2000 και εντεύθεν θα είναι μόλις η πέμπτη φορά που θα παίξει ως γηπεδούχος στην πρεμιέρα. Όσον αφορά στο πώς αρχίζει η ΑΕΛ το κάθε νέο πρωτάθλημα, στις προηγούμενες 24 πρεμιέρες πέτυχε 17 νίκες, έφερε τρεις ισοπαλίες και δέχθηκε εφτά ήττες.