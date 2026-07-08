ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mέσω πέναλτι έκλεισε την 8άδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ελβετία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Mέσω πέναλτι έκλεισε την 8άδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ελβετία

Η Ελβετία θα βρεθεί απέναντι στην Αργεντινή, αφήνοντας εκτός συνέχειας την Κολομβία στη διαδικασία των πέναλτι

Ο μοναδικός αγώνας της φάσης των «16» του Μουντιάλ που κρίθηκε στα πέναλτι, ήταν ο χρονικά τελευταίος. Με «ήρωα» τον τερματοφύλακα Κόμπελ που απέκρουσε την εκτέλεση του Κούτσο Ερνάντες, η Ελβετία νίκησε 4-3 την Κολομβία (κανονική διάρκεια και παράταση 0-0) και προκρίθηκε στους προημιτελικούς της διοργάνωσης όπου τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7, 04:00) θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Το ματς διεξήχθη στο Βανκούβερ παρουσία 52.000 θεατών και επί 120 λεπτά οι δυο ομάδες δεν βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Μάλλον πρόκειται για το χειρότερο -ποιοτικά- ματς του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανάμεσα σε δύο ομάδες που αλλοεξουδετερώθηκαν σε σχεδόν απόλυτο βαθμό. Η Ελβετία κυκλοροφούσε καλύτερα τη μπάλα, όμως οι πιο αξιοσημείωτες φάσεις του παιχνιδιού ανήκαν στην Κολομβία. Στο 21΄ στο φαλτσαριστό σουτ του Πουέρτα ο Κόμπερ πραγματοποίησε εντυωσιακή επέμβαση, ενώ χρειάστηκε να περάσει σχεδόν... ένας ολόκληρος αγώνας για να επέμβει ξανά ο γκολκίπερ της Ντόρτμουντ στην κεφαλιά του Λουκουμί στο 8ο λεπτό της παράτασης (98΄).

Λίγο αργότερα, στο 103΄, η Ελβετία έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της με τον Αμντουνί στην πρώτη επαφή του να εκτελεί από κοντά, αλλά τον Καμίλο Βάργκας να αντιδρά με εξαιρετική απόκρουση. Στο 115΄ από μεγάλο λάθος της ελβετικής άμυνας, ο Κάμπας βρέθηκε σε θέση βολής αλλά σούταρε απελπιστικά άουτ. Έτσι το ματς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι που κύλησε ως εξής:

0-1 Κιντέρο

Τζάκα 1-1

Δοκάρι Σάντσες

Αμντούνι 2-1

2-2 Κάμπας

Ακάντζι Άουτ

Απόκρουση Κούτσο

Ίτεν 3-2

3-3 Λουίς Ντίας

Ρ. Βάργκας 4-3

Διαιτητής: Ιβάν Μπαρτόν (Ελ Σαλβαδόρ)

Κίτρινες: Τζάκα, Ζακάρια, Μουχάιμ - Σουάρες, Σάντσες

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ρ. Ροντρίγκες (71΄ Μούχαιμ), Ζακάρια (87΄ Βίντμερ), Φρόιλερ, Τζάκα, Γιασάρι (46΄ Σόου), Ρίντερ (103΄ Αμντούνι), Εμπολό (87΄ Ίτεν), Εντόι (90+2΄ Ρούμπεν Βάργκας)

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Καμίλο Βάργκας, Μουνιός, Λουκούμι (119΄λ.τρ. Μίνα), Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσες, Χ. Ροντρίγκες (66΄ Κιντέρο), Αρίας (66΄ Κάμπας), Λέρμα (82΄ Ρίος), Ντίας, Σουάρες (82΄ Κούτσο Ερνάντες).

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Mέσω πέναλτι έκλεισε την 8άδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ελβετία

World Cup 2026

|

Category image

Πυρ και μανία ο Χοσάμ Χασάν: «Ίσως οι διαιτητές ήθελαν να συνεχίσει ο Μέσι»

World Cup 2026

|

Category image

Αυτά είναι τα νούμερα στις φανέλες των παικτών του Παναθηναϊκού - Ποιοι άλλαξαν αριθμούς

Ελλάδα

|

Category image

Υπογράφει διετές συμβόλαιο ύψους 6 εκατ. δολαρίων ο Μπιμπέροβιτς με τους Μάβερικς

NBA

|

Category image

Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Τσάλοφ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μέσι πλάνταξε στο κλάμα για την πρόκριση της Αργεντινής!

World Cup 2026

|

Category image

Ασύλληπτη ανατροπή από την Αργεντινή, «ξέρανε» την Αίγυπτο και έφυγε για τους «8»

World Cup 2026

|

Category image

Ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στο φιλικό η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Προβάρει τα πράσινα ο Νεγκό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Μέσι αστόχησε σε ακόμη ένα πέναλτι και πλέον μετρά 2/2 χαμένα

World Cup 2026

|

Category image

Έρευνα για ρατσιστικά σχόλια κατά του Eμπαπέ

World Cup 2026

|

Category image

Έκλεισε Σιέλη για τα επόμενα δύο χρόνια ο ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σιήκκης «υπέγραψε» το δεύτερο θετικό νικηφόρο τεστ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λήξη συναγερμού με Τάνκοβιτς, μπήκε σε φουλ ρυθμούς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Με 24 ομάδες από τη σεζόν 2027/28

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη