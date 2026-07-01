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Τι ισχύει και πότε ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι ισχύει και πότε ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος

Ενημέρωση από την ΚΟΠ

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 21  Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Μέχρι αυτή την ημερομηνία, οι ομάδες μπορούν να εγγράφουν ποδοσφαιριστές στο δυναμικό τους, είτε για τον κατάλογο Α’ είτε για τον κατάλογο Β’.

Μετά τις 9 Σεπτεμβρίου, ισχύουν τα ακόλουθα:

-Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι ομάδες μπορούν να διενεργούν υποσχετικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών που τα διεθνή πιστοποιητικά εγγραφής τους είναι ήδη κατατεθειμένα στην ΚΟΠ. Δεν δικαιούνται δηλαδή διεθνείς μεταγραφές.

-Από τις 10 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι ομάδες δικαιούνται να εγγράφουν άνεργους ποδοσφαιριστές. Άνεργοι θεωρούνται οι ποδοσφαιριστές που ήταν χωρίς συμβόλαιο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου και δεν είχαν πραγματοποιήσει μεταγραφή στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Σημειώνεται πως, η εγγραφή άνεργου ποδοσφαιριστή στον κατάλογο Α’, επιτρέπεται νοουμένου ότι υπάρχει κενή θέση στον κατάλογο. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ανέργου προς αντικατάσταση άλλου ποδοσφαιριστή του καταλόγου Α’.

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Τι ισχύει και πότε ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος

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