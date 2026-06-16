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Από αυτά τα ζευγάρια θα μάθουν αντίπαλο ΑΕΚ και Απόλλωνας

ΓΗΠΕΔΟ

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Από αυτά τα ζευγάρια θα μάθουν αντίπαλο ΑΕΚ και Απόλλωνας

Αύριο στις 15:00 η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό

Μετά την Ομόνοια και την Πάφο, σειρά των άλλων δύο εκπροσώπων μας για το Conference League.

Απόλλωνας και ΑΕΚ θα αρχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον δεύτερο προκριματικό της τρίτης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον πρώτο, όπου προέκυψαν τα ζευγάρια από τα οποία θα έχουμε τους δύο αντιπάλους για την ομάδα της Λάρνακας και της Λεμεσού.

Υπενθυμίζουμε πως η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό θα πραγματοποιηθεί αύριο (17/06) στις 15:00.

1.       Ντινάμο Μινσκ (Λευκορωσία) – Σίλεξ (Βόρεια Μακεδονία)

2.       Ζίρα (Αζερμπαϊτζάν) – Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)

3.       Ντίφερντανζ 03 (Λουξεμβούργο) – Ντρίτα (Κόσοβο)

4.       Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο) – Λιεπάγια (Λετονία)

5.       Μοντόρφ (Λουξεμβούργο) – Ντινάμο Τιφλίδας (Γεωργία)

6.       Μόρναρ (Μαυροβούνιο) – Ατλέτικ Κλουμπ ντ’ Εσκαλντές (Ανδόρα)

7.       Γκλεντοράν (Βόρεια Ιρλανδία) – RFS Ρίγας (Λετονία)

8.       Ελμπασάνι (Αλβανία) – ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία)

9.       Πέτροτσαμπ (Μολδαβία) – Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία)

10.  Μαρσασλόκ (Μάλτα) – Πιούνικ (Αρμενία)

11.  Κέρναρφον Τάουν (Ουαλία) – Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)

12.  Χέγκελμαν (Λιθουανία) – Πάιντε (Εσθονία)

13.  Αλασκέρτ (Αρμενία) – Ελιμάι (Καζακστάν)

14.  Βίκινγκουρ (Νησιά Φερόε) – Στιαρνάν (Ισλανδία)

15.  Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο)

16.  Σαράγεβο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη) – Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)

17.  Ευρώπα (Γιβραλτάρ) – Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)

18.  Κάλγιου (Εσθονία) – Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)

19.  Πένιμποντ (Ουαλία) – Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)

20.  Ρούναβικ / NSÍ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) – Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)

21.  ΟΥΝΑ Στράσεν (Λουξεμβούργο) – Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)

22.  Βλάζνια (Αλβανία) – Μαλισέβα (Κόσοβο)

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