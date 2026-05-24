Από τον Ασίς μέχρι τον ιστορικό Σεμέδο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Οι μεσοεπιθετικοί που κυριάρχησαν, οι ξεχωριστοί Φαμπιάνο και Πέδρο και οι MVPs που δεν σήκωσαν κούπα.

Δώδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την πρώτη φορά που ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών ανέλαβε αποκλειστικά τη διοργάνωση των «PASP Football Awards», τα οποία έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση του φίλαθλου κοινού της Κύπρου. Συγκεκριμένα, από το 2014-15, μόνο την ποδοσφαιρική σεζόν 2019-20 δεν διεξήχθησαν, καθώς το πρωτάθλημα διεκόπη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η μοναδικότητα των βραβείων έγκειται στο γεγονός ότι οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές αναδεικνύουν, μέσα από τη δική τους ψήφο, τους κορυφαίους ανάμεσά τους.

Κάνοντας μια αναδρομή στον θεσμό από την ποδοσφαιρική περίοδο 2014-15, συναντάμε μεγάλες προσωπικότητες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι του πρωταθλήματος. Η ιστορία ξεκίνησε με τον εμβληματικό Νούνο Ασίς της Ομόνοιας να κατακτά τον πρώτο τίτλο του κορυφαίου, θέτοντας εξαρχής τον πήχη της ποιότητας στα ύψη για τους διαδόχους του.

Στα μετέπειτα χρόνια, το βάθρο των νικητών φιλοξένησε προσωπικότητες που άφησαν ή συνεχίζουν να βάζουν τη σφραγίδα τους στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Γιώργος Εφραίμ, Πιέρος Σωτηρίου, Ζοάο Πέδρο, Μούσα Αλ Τάμαρι, Φαμπιάνο, Αμρ Ουάρντα, Αλεξάντερ Κοκόριν, Γουίλι Σεμέδο και Πέπε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σεμέδο της Ομόνοιας έγινε την περασμένη Πέμπτη ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου δύο φορές!

Όπως παρατηρούμε, οι μεσοεπιθετικοί και επιθετικοί είχαν τη μερίδα του λέοντος στις βραβεύσεις. Συγκεκριμένα, από το έτος έναρξης των βραβείων, μόνο δύο ποδοσφαιριστές κατάφεραν να σπάσουν την κυριαρχία της μεσοεπιθετικής γραμμής, γράφοντας τη δική τους ιστορία.

Ο Φαμπιάνο της Ομόνοιας (2020-21) παραμένει ο μοναδικός τερματοφύλακας που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος. Επιπλέον, ο Ζοάο Πέδρο του Απόλλωνα (2017-18) είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στην τετράδα της άμυνας και κέρδισε το εν λόγω βραβείο. Ένας χαρισματικός δεξιός μπακ με πλούσιες επιθετικές αρετές!

Η ιστορία των βραβείων του ΠΑΣΠ δείχνει ότι η ατομική διάκριση δεν συμβαδίζει πάντα με την απόλυτη ομαδική επιτυχία, γεγονός που κάνει τον θεσμό ακόμα πιο ξεχωριστό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα έντεκα χρόνια πραγματοποίησής τους, τις τέσσερις φορές αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης ομάδας που δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα.

 

