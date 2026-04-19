ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΓΚΡΟΥΠ: Όλα ανοικτά για την υπόθεση υποβιβασμός!
Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η «μάχη» της παραμονής στην πρώτη κατηγορία μετά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Cyprus League by Stoiximan!
Τρεις ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Ακρίτας και ο Εθνικός βρίσκονται στον... αναπνευστήρα και τέσσερις στροφές πριν το φινάλε όλα είναι ανοικτά!
Ο Ακρίτας νικώντας για δεύτερη φορά φέτος τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ με 1-0, φώναξε παρών, πέρασε στην 6η θέση και βρίσκεται στο +2 από τον Εθνικό και στο -2 από τον Ολυμπιακό, ενώ η Ομόνοια Αραδίππου με τον βαθμό που πήρε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απέναντι στην Ανόρθωση (1-1), παρότι δεν αισθάνεται εντελώς άνετα, είναι στο χέρι της να σφραγίσει την παραμονή της στα «σαλόνια» τις επόμενες αγωνιστικές.
Αναμφισβήτητα, μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής ήταν η Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ που με τη νίκη της με 3-1 επί του Εθνικού στο «Αμμόχωστος» έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα για παραμονή στην πρώτη κατηγορία, καθώς με 37 βαθμούς προωθήθηκε στη δεύτερη θέση!
4η Αγωνιστική
25/04/26
16:00 Ε.Ν.Π. – Ακρίτας
17:00 Ομόνοια Αρ. – Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ.
26/4/26
16:00 Εθνικός – Ολυμπιακός
27/4/26
19:00 ΑΕΛ – Ανόρθωση
5η Αγωνιστική
Ανόρθωση – Ε.Ν.Π.
Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ.- ΑΕΛ
Ολυμπιακός – Ομόνοια Αρ.
Ακρίτας – Εθνικός
6η Αγωνιστική
Ε.Ν.Π. – Εθνικός
Ανόρθωση – Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ.
Ομόνοια Αρ. – Ακρίτας
ΑΕΛ – Ολυμπιακός
7η Αγωνιστική
Εθνικός – Ομόνοια Αρ.
Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ – Ε.Ν.Π.
Ολυμπιακός – Ανόρθωση
Ακρίτας – ΑΕΛ