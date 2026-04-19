ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΓΚΡΟΥΠ: Όλα ανοικτά για την υπόθεση υποβιβασμός!

Τρεις ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Ακρίτας και ο Εθνικός βρίσκονται στον... αναπνευστήρα και τέσσερις στροφές πριν το φινάλε όλα είναι ανοικτά!

Ο Ακρίτας νικώντας για δεύτερη φορά φέτος τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ με 1-0, φώναξε παρών, πέρασε στην 6η θέση και βρίσκεται στο +2 από τον Εθνικό και στο -2 από τον Ολυμπιακό, ενώ η Ομόνοια Αραδίππου με τον βαθμό που πήρε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απέναντι στην Ανόρθωση (1-1), παρότι δεν αισθάνεται εντελώς άνετα, είναι στο χέρι της να σφραγίσει την παραμονή της στα «σαλόνια» τις επόμενες αγωνιστικές.

Αναμφισβήτητα, μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής ήταν η Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ που με τη νίκη της με 3-1 επί του Εθνικού στο «Αμμόχωστος» έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα για παραμονή στην πρώτη κατηγορία, καθώς με 37 βαθμούς προωθήθηκε στη δεύτερη θέση!

4η Αγωνιστική

25/04/26

16:00 Ε.Ν.Π. – Ακρίτας

17:00 Ομόνοια Αρ. – Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ.

26/4/26

16:00 Εθνικός – Ολυμπιακός

27/4/26

19:00 ΑΕΛ – Ανόρθωση

5η Αγωνιστική

Ανόρθωση – Ε.Ν.Π.

Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ.- ΑΕΛ

Ολυμπιακός – Ομόνοια Αρ.

Ακρίτας – Εθνικός

6η Αγωνιστική

Ε.Ν.Π. – Εθνικός

Ανόρθωση – Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ.

Ομόνοια Αρ. – Ακρίτας

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

7η Αγωνιστική

Εθνικός – Ομόνοια Αρ.

Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ – Ε.Ν.Π.

Ολυμπιακός – Ανόρθωση

Ακρίτας – ΑΕΛ