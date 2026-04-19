ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΓΚΡΟΥΠ: Όλα ανοικτά για την υπόθεση υποβιβασμός!

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η «μάχη» της παραμονής στην πρώτη κατηγορία μετά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Cyprus League by Stoiximan!

Τρεις ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Ακρίτας και ο Εθνικός βρίσκονται στον... αναπνευστήρα και τέσσερις στροφές πριν το φινάλε όλα είναι ανοικτά!

Ο Ακρίτας νικώντας για δεύτερη φορά φέτος τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ με 1-0, φώναξε παρών, πέρασε στην 6η θέση και βρίσκεται στο +2 από τον Εθνικό και στο -2 από τον Ολυμπιακό, ενώ η Ομόνοια Αραδίππου με τον βαθμό που πήρε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απέναντι στην Ανόρθωση (1-1), παρότι δεν αισθάνεται εντελώς άνετα, είναι στο χέρι της να σφραγίσει την παραμονή της στα «σαλόνια» τις επόμενες αγωνιστικές.

Αναμφισβήτητα, μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής ήταν η Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ που με τη νίκη της με 3-1 επί του Εθνικού στο «Αμμόχωστος» έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα για παραμονή στην πρώτη κατηγορία, καθώς με 37 βαθμούς προωθήθηκε στη δεύτερη θέση!

4η Αγωνιστική

25/04/26

16:00 Ε.Ν.Π. – Ακρίτας

17:00 Ομόνοια Αρ. – Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ.

26/4/26

16:00 Εθνικός – Ολυμπιακός

27/4/26

19:00 ΑΕΛ – Ανόρθωση

5η Αγωνιστική

Ανόρθωση – Ε.Ν.Π.

Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ.- ΑΕΛ

Ολυμπιακός – Ομόνοια Αρ.

Ακρίτας – Εθνικός

6η Αγωνιστική

Ε.Ν.Π. – Εθνικός

Ανόρθωση – Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ.

Ομόνοια Αρ. – Ακρίτας

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

7η Αγωνιστική

Εθνικός – Ομόνοια Αρ.

Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ – Ε.Ν.Π.

Ολυμπιακός – Ανόρθωση

Ακρίτας – ΑΕΛ

 

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ζωντανός στη μάχη ο Ολυμπιακός, πέρασε από τη Λεωφόρο με διπλό χαρακτήρα!

Ελλάδα

|

Category image

Premier League: Φωτιά στην κορυφή, η βαθμολογία και το πρόγραμμα Άρσεναλ, Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της ΕΝΥ κόντρα στον Εθνικό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Λύγισε» τον Εθνικό με λυτρωτή Μπούτνικ και κερασάκι Καμούς η ΕΝΥ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Καταγγέλει ρατσιστική επίθεση στα ΜΚΔ ο Κουλιμπαλί!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Πήρε το ντέρμπι και φορτσάρει για την ιστορική ανατροπή η Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρωταθλήτρια ξανά η Μπάγερν Μονάχου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έβαψε κόκκινο το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με ήρωα Φαν Ντάικ στο 100' η Λίβερπουλ, ανατροπή παραμονής για τη Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό του Ακρίτα στο ΓΣΠ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Νίκολιτς: «Δεν έχω να πω πολλά, respect στους παίκτες μου»

Ελλάδα

|

Category image

Μετά τον Αλμέιδα, φεύγει και ο Κορδόν από τη Σεβίλλη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Η μηχανή του Νίκολιτς ισοπέδωσε τους ασπρόμαυρους και πετάει για το πρωτάθλημα

Ελλάδα

|

Category image

Έτσι ήρθε το 1-1 στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καμορανέζι: «Απόλαυσα το παιχνίδι!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

