Zήτησε αυτοσυγκράτηση, σεβασμό και πίστη στις αξίες ο Χάρης Λοΐζίδης

Ο Χάρης Λοΐζίδης έστειλε το μήνυμα του και σε αυτό σημείωσε πως επιδίωξη της Ομοσπονδίας είναι η υλοποίηση του οράματος για υγιές, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο ενώ ζήτησε κάποια πράγματα από τους πρωταγωνιστές.

Πιο κάτω το Πασχαλινό μήνυμα του κ. Λοϊζιδη:

«Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, και την Ανάσταση του Κυρίου, προσωπικά και εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, θέλω να εκφράσω τις πιο θερμές ευχές μου προς όλη την ποδοσφαιρική οικογένεια, ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές, σωματεία και φιλάθλους, αλλά και προς ολόκληρη την κοινωνία.

Ως Ομοσπονδία, επιδιώκουμε με όλες μας τις δυνάμεις να ανταποκρινόμαστε εκ καθήκοντος στις καθημερινές προκλήσεις, χωρίς ούτε μια στιγμή να χάνουμε την προσήλωσή μας στην υλοποίηση του οράματός μας για υγιές, αξιόπιστο, και ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο.

Οι διοργανώσεις μας βρίσκονται στην κορύφωσή τους, με την ένταση και την ανταγωνιστικότητα να αγγίζουν το υψηλότερο επίπεδο. Σε αυτές τις στιγμές, είναι καθήκον όλων μας να διαφυλάξουμε το ήθος του παιχνιδιού, με αυτοσυγκράτηση, σεβασμό στους αντιπάλους και πίστη στις αξίες που πρεσβεύει το ποδόσφαιρο.

Ιδιαίτερες ευχές σε όλους όσοι, ακόμη και αυτές τις μέρες, βρίσκονται καθημερινά στα γήπεδα και προετοιμάζονται τους για τους κρίσιμους αγώνες που ακολουθούν άμεσα. Η αφοσίωση και η προσπάθειά σας αξίζουν αναγνώριση.

Ταυτόχρονα, εκφράζουμε τη στήριξή μας, τις ευχαριστίες μας και στέλνουνε τις ευχές μας στα μέλη των Εθνικών ομάδων Futsal και Γυναικών που θα κάνουν Πάσχα μακριά από τις οικογένειες τους αφού έχουν επίσημες υποχρεώσεις στο εξωτερικό εκπροσωπώντας την Κύπρο μας.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία, δύναμη και επιτυχίες εντός και εκτός γηπέδων».