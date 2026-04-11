ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Zήτησε αυτοσυγκράτηση, σεβασμό και πίστη στις αξίες ο Χάρης Λοΐζίδης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Zήτησε αυτοσυγκράτηση, σεβασμό και πίστη στις αξίες ο Χάρης Λοΐζίδης

Ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης στέλνει Πασχαλινές ευχές στην οικογένεια του ποδοσφαίρου στην Κύπρου.

Ο Χάρης Λοΐζίδης έστειλε το μήνυμα του και σε αυτό σημείωσε πως επιδίωξη της Ομοσπονδίας είναι η υλοποίηση του οράματος για υγιές, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο ενώ ζήτησε κάποια πράγματα από τους πρωταγωνιστές.

Πιο κάτω το Πασχαλινό μήνυμα του κ. Λοϊζιδη:

«Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, και την Ανάσταση του Κυρίου, προσωπικά και εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, θέλω να εκφράσω τις πιο θερμές ευχές μου προς όλη την ποδοσφαιρική οικογένεια, ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές, σωματεία και φιλάθλους, αλλά και προς ολόκληρη την κοινωνία.

Ως Ομοσπονδία, επιδιώκουμε με όλες μας τις δυνάμεις να ανταποκρινόμαστε εκ καθήκοντος στις καθημερινές προκλήσεις, χωρίς ούτε μια στιγμή να χάνουμε την προσήλωσή μας στην υλοποίηση του οράματός μας για υγιές, αξιόπιστο, και ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο.

Οι διοργανώσεις μας βρίσκονται στην κορύφωσή τους, με την ένταση και την ανταγωνιστικότητα να αγγίζουν το υψηλότερο επίπεδο. Σε αυτές τις στιγμές, είναι καθήκον όλων μας να διαφυλάξουμε το ήθος του παιχνιδιού, με αυτοσυγκράτηση, σεβασμό στους αντιπάλους  και πίστη στις αξίες που πρεσβεύει το ποδόσφαιρο.

Ιδιαίτερες ευχές σε όλους όσοι, ακόμη και αυτές τις μέρες, βρίσκονται καθημερινά στα γήπεδα και προετοιμάζονται τους για τους κρίσιμους αγώνες που ακολουθούν άμεσα. Η αφοσίωση και η προσπάθειά σας αξίζουν αναγνώριση.

Ταυτόχρονα, εκφράζουμε τη στήριξή μας, τις ευχαριστίες μας  και στέλνουνε τις ευχές μας στα μέλη των Εθνικών ομάδων Futsal και Γυναικών που θα κάνουν Πάσχα μακριά από τις οικογένειες τους αφού έχουν επίσημες υποχρεώσεις στο εξωτερικό εκπροσωπώντας την Κύπρο μας.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία, δύναμη και επιτυχίες εντός και εκτός γηπέδων».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Παναγιώτης Λουκά «άρπαξε» την ευκαιρία και θα επιβραβευτεί…

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Ο Πουρσαϊτίδης έβαλε... τζίφρα και στον ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2029

ΑΠΟΕΛ

|

Aυτός είναι το φαβορί για την τεχνική ηγεσία του Άρη

Ελλάδα

|

Το ρεκόρ 54 ετών της Μπάγερν και ο Χάρι Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Η πεντάδα που κρατά δεμένα τα χέρια του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

«Πέναλτι από εδώ ως και το φεγγάρι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Δεν είναι μόνο θέμα ατυχίας και ας το ψάξουν στην ΑΕΚ

Απόψεις

|

H γκέλα της Ρεάλ ανοίγει την όρεξη στην Μπαρτσελόνα για το +9

ΔΙΕΘΝΗ

|

Zήτησε αυτοσυγκράτηση, σεβασμό και πίστη στις αξίες ο Χάρης Λοΐζίδης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Stoiximan: Πληθώρα αποδόσεων στο Λίβερπουλ-Φούλαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε ο 4ος... σερβιτόρος όλων των εποχών στο ΝΒΑ

NBA

|

Τεράστια… πληγή για την ΑΕΛ η «έδρα» της

ΑΕΛ

|

Εντός για ακόμη ένα μεγάλο βήμα η Άρσεναλ πριν το ραντεβού με τη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Από νωρίς στον καναπέ - Το τηλεοπτικό μενού του Μ. Σαββάτου (11/04)

TV

|

Από 5ος μέχρι 9ος ο Παναθηναϊκός - Τα σενάρια πριν την 38η αγωνιστική στη Euroleague.

EUROLEAGUE

|

Διαβαστε ακομη