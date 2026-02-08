Ματσάρες, με την κάθε μία ομάδα να έχει τους λόγους της

Μπαίνουμε σε μία καμπή του πρωταθλήματος που κάθε παιχνίδι κρίνεται κομβικό. Έτσι και την 21η αγωνιστική, αυτά που αφορούν το άνω διάζωμα είναι ιδιαίτερα αμφίρροπα. Το... ορεκτικό σερβιρίστηκε χθες (Ένωση - Εθνικός) αλλά σήμερα είναι το κυρίως μενού. Αν και καμία ομάδα δεν έχει πολυτέλεια να χάνει βαθμούς, οι γηπεδούχες σε ΓΣΠ και «Στέλιος Κυριακίδης» παίζουν με το πιστόλι στον κρόταφο.

Ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την ΑΕΚ και κινδυνεύει να χάσει το... τρένο για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος αφού είναι στο -4 από την 3η θέση. Την ίδια ώρα που η ομάδα της Λάρνακας με ενδεχόμενο διπλό θα μείνει σε επαφή με την Ομόνοια που παίζει στην Πάφο με την τοπική ομάδα, στο άλλο ντέρμπι της Κυριακής. Οι περσινοί πρωταθλητές μετά τη μεσοβδόμαδη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ είναι στο -8 πλέον και παίζουν ρέστα. Οι πράσινοι από την άλλη, εφόσον φύγουν με νίκη από το «Στέλιος Κυριακίδης», θα κάνουν το πλέον αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ειδικά αν στο ΓΣΠ χάσει βαθμούς και η ΑΕΚ.

Και... ενδιάμεσα, ο Απόλλωνας, που δείχνει αφηνιασμένος, υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, τότε θα είναι διπλά κερδισμένος. Ντέρμπι λοιπόν χωρίς προγνωστικά με την κάθε μία ομάδα να θέλει τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου

16:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

18:00 Απόλλων - Ολυμπιακός

19:00 Πάφος FC - Ομόνοια

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου

19:00 Άρης - Ανόρθωση

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ