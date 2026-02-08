ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ματσάρες, με την κάθε μία ομάδα να έχει τους λόγους της

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ματσάρες, με την κάθε μία ομάδα να έχει τους λόγους της

Φοβερά παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα...

Μπαίνουμε σε μία καμπή του πρωταθλήματος που κάθε παιχνίδι κρίνεται κομβικό. Έτσι και την 21η αγωνιστική, αυτά που αφορούν το άνω διάζωμα είναι ιδιαίτερα αμφίρροπα. Το... ορεκτικό σερβιρίστηκε χθες (Ένωση - Εθνικός) αλλά σήμερα είναι το κυρίως μενού. Αν και καμία ομάδα δεν έχει πολυτέλεια να χάνει βαθμούς, οι γηπεδούχες σε ΓΣΠ και «Στέλιος Κυριακίδης» παίζουν με το πιστόλι στον κρόταφο.

Ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την ΑΕΚ και κινδυνεύει να χάσει το... τρένο για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος αφού είναι στο -4 από την 3η θέση. Την ίδια ώρα που η ομάδα της Λάρνακας με ενδεχόμενο διπλό θα μείνει σε επαφή με την Ομόνοια που παίζει στην Πάφο με την τοπική ομάδα, στο άλλο ντέρμπι της Κυριακής. Οι περσινοί πρωταθλητές μετά τη μεσοβδόμαδη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ είναι στο -8 πλέον και παίζουν ρέστα. Οι πράσινοι από την άλλη, εφόσον φύγουν με νίκη από το «Στέλιος Κυριακίδης», θα κάνουν το πλέον αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ειδικά αν στο ΓΣΠ χάσει βαθμούς και η ΑΕΚ.

Και... ενδιάμεσα, ο Απόλλωνας, που δείχνει αφηνιασμένος, υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, τότε θα είναι διπλά κερδισμένος. Ντέρμπι λοιπόν χωρίς προγνωστικά με την κάθε μία ομάδα να θέλει τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου

16:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 

18:00 Απόλλων - Ολυμπιακός 

19:00 Πάφος FC - Ομόνοια 

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου

19:00 Άρης - Ανόρθωση 

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας 

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΑΕΚΑΠΟΛΛΩΝΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΟΜΟΝΟΙΑΑΡΗΣΑΝΟΡΘΩΣΗΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥΑΕΛFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλωσε το Φάληρο ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τέρματα από την 4η αγωνιστική της β' φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο καλπασμός των πρωτοπόρων και το... τρίτο «άλογο» της κούρσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε όλα, άλλη προηγήθηκε κι άλλη νίκησε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H μεγάλη «κόντρα» Μαέ και Σεμέδο με κερδισμένη την Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναπροσαρμόσουμε τους στόχους μας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση φέτος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η μπάλα στο σπίτι του Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το επιβλητικό πέρασμα της Ομόνοιας από το «Στ. Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε από την Πάφο με τεσσάρα και «όργια» Σεμέδο η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή μύθος για τη Σίτι στο «Άνφιλντ» από το 84' και μετά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Aυτό που κάνουν είναι ασυνήθιστο - Με κάνουν να νιώθω σαν το σπίτι μου…»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Σημαντικά τα επόμενα παιχνίδια, είναι έξι βαθμών»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ασύλληπτη εκτέλεση από τον Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη