Τιμητική διάκριση στον Δημήτρη Δημητρίου για τους «Θεούς του Ολύμπου»

Τιμητική διάκριση για τον επί σειρά ετών αρχισυντάκτη του «Γηπέδου» του «Πολίτη», Δημήτρη Δημητρίου, στην 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ.

Ο κ. Δημητρίου τιμήθηκε από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου για την έκδοση του βιβλίου του «Με τους θεούς του Ολύμπου» με θέμα τη συμμετοχή των πρωταθλητριών Κύπρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α' Εθνικής, την περίοδο 1967-1974.

Σημειώνεται πως όλες οι εισπράξεις από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης Αθλητικών Συντακτών.

Το βραβείο παρέλαβε η κόρη του, Θεοδώρα, ένεκα αδυναμίας του να παρευρεθεί στην εκδήλωση για λόγους υγείας.

ΚΥΠΡΟΣ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

