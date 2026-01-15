Τιμητική διάκριση στον Δημήτρη Δημητρίου για τους «Θεούς του Ολύμπου»

Τιμητική διάκριση για τον επί σειρά ετών αρχισυντάκτη του «Γηπέδου» του «Πολίτη», Δημήτρη Δημητρίου, στην 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ.

Ο κ. Δημητρίου τιμήθηκε από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου για την έκδοση του βιβλίου του «Με τους θεούς του Ολύμπου» με θέμα τη συμμετοχή των πρωταθλητριών Κύπρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α' Εθνικής, την περίοδο 1967-1974.

Σημειώνεται πως όλες οι εισπράξεις από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης Αθλητικών Συντακτών.

Το βραβείο παρέλαβε η κόρη του, Θεοδώρα, ένεκα αδυναμίας του να παρευρεθεί στην εκδήλωση για λόγους υγείας.