Νέα εποχή για την ασφάλεια στα γήπεδα – Η Κύπρος μέλος της Σύμβασης του Saint-Denis

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών κατέβαλε άοκνες προσπάθειες για να διασφαλίσει την επικύρωση και τελικά την υπογραφή της σύμβασης, με αποκορύφωμα το συνέδριο που διοργάνωσε από κοινού με τη FIFPRO στη Λεμεσό στις 5 Απριλίου 2024.

Ειδικότερα, η σύμβαση προβλέπει τη χάραξη εθνικής πολιτικής, βασισμένης σε νομοθετικό πλαίσιο, για την ασφάλεια στα γήπεδα, την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας, με τη συμμετοχή διαφόρων φορέων της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει σαφείς κατευθύνσεις για τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας και προστασίας, το οποίο βασίζεται στην ευρωπαϊκή εμπειρία.

Σε δηλώσεις του στο Γραφείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Π., ο εκτελεστικός πρόεδρος του Συνδέσμου, Σπύρος Νεοφυτίδης, τόνισε τη σημασία του συνεδρίου που διοργανώθηκε στην Κύπρο και της ευκαιρίας που δίδεται στη χώρα μας για μια ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων που υπάρχουν στα γήπεδα:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το συνέδριο του ΠΑ.Σ.Π. διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επικύρωση της Σύμβασης. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα αξιοποιηθεί σωστά, με στόχο να επιλύσουμε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Ο ΠΑ.Σ.Π. θα συνεχίσει τις προσπάθειές του, ώστε τα γήπεδά μας να προσφέρουν την απαραίτητη ασφάλεια στους αιμοδότες του αθλήματος, δηλαδή τους φιλάθλους».