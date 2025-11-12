ΕΚΤΑΚΤΟ: Ταρακουνήθηκε η Κύπρος - Σεισμός αισθητός σε ολόκληρο το νησί

Σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 11:30 στη Κύπρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο σεισμός έγινε αισθητός ανά το παγκύπριο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,2 βαθμούς στη Κλίμακα Ρίχτερ.

Επίκεντρο του σεισμού, όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του Ευρωμεσογειακού, είναι η Πάφος και η Λεμεσός.