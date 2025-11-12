ΕΚΤΑΚΤΟ: Ταρακουνήθηκε η Κύπρος - Σεισμός αισθητός σε ολόκληρο το νησί
Δημοσιευτηκε:
Σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 11:30 στη Κύπρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο σεισμός έγινε αισθητός ανά το παγκύπριο.
Οι πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,2 βαθμούς στη Κλίμακα Ρίχτερ.
Επίκεντρο του σεισμού, όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του Ευρωμεσογειακού, είναι η Πάφος και η Λεμεσός.
#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.4 || 14 km E of #Paphos (#Cyprus) || 6 min ago (local time 11:31:27). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/aHhPCU7PFk— EMSC (@LastQuake) November 12, 2025