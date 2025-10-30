ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Πάφος FC - ΑΕΚ 0-0

Κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς σήμερα στο ΓΣΠ.

Έφθασε η ώρα που θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της χρονιάς! ΑΕΚ και Πάφος FC αναμετρώνται στο ΓΣΠ (19:00), με αμφότερες τις ομάδες να θέλουν να σηκώσουν ψηλά το τρόπαιο του Super Cup και να αποδείξουν την ισχύ τους.

Η Πάφος FC μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρσι και του κυπέλλου την προηγούμενη σεζόν, θα επιδιώξει να προσθέσει και το Super Cup στην τροπαιοθήκη της.

Από την άλλη, η ΑΕΚ, που μετρά ακόμη ένα Super Cup μετά την ενοποίησή Πεζοπορικού και ΕΠΑ και δύο συνολικά, αφού της έχει πιστωθεί και το Super Cup της ΕΠΑ το 1965, θέλει να συνεχίσει το πολύ καλό ξεκίνημα που κάνει στη φετινή σεζόν τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη.

Ο νικητής θα αποκτήσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια και θα στείλει ηχηρό μήνυμα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολλούς θεσμούς ταυτόχρονα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

9' Κεφαλιά του Γκολντάρ η μπάλα έξω.

6' Ανάποδο από τον Άντερσον, η μπάλα στα χέρια του Παρασκευά.

-Μπήκε πιο δυνατά η ομάδα του Καρσέδο.

3' Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφος FC, με τον Άντερσον να έχει κενό τέρμα μπροστά του αλλά να μην μπορεί να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και να τη βγάζει έξω.

Ξεκίνησε το παιχνίδι.

Πάφος FC: Μιχαήλ, Γκολντάρ, Μπρούνο, Νταβίντ Λουίζ, Λουκάσεν, Πέπε, Κίνα, Κορέια, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Άντερσον.

ΑΕΚ: Παρασκευάς, Εκπολό, Ιωάννου, Σαμπρορίτ, Νάλι, Ναούμ, Πονς, Σουάρεθ, Ιβάνοβιτς, Γκονζάλες, Ανγιέλσκι.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Κωμοδρόμος Ηρακλής

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Cibelli Luca

AVAR: Αντωνίου Μενέλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Νικολαΐδης Χρίστος

