Ο Ρουμάνος Κόβατς ορίστηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης»

O 40χρονος Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς, διαιτητής του τελευταίου τελικού Champions League (2024/25), ανάμεσα σε Παρί Σερν Ζερμέν και Ίντερ στο Μόναχο (5-0), ορίστηκε από την UEFA στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League phase του Champions League με αντίπαλο την Πάφο (17/9-19:45).

Είναι διεθνής διαιτητής της FIFA από το 2010, και ανήκει στην κατηγορία elite διαιτητών της UEFA.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Μιχάι Μαρίτσα και Φέρεντς Τουνιόγκι, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Σάμπολτς Κόβατς, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Τσάταλιν Πόπα, με τον Μαρσέλ Μπιρσάν ως βοηθό VAR.