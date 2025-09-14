«Είμαι ευχαριστημένος, το κάνει καλά ο αντίπαλος δεν είναι ότι δεν είμαστε καλά»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι δηλώσεις από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, μετά το διπλό επί της Ένωσης.

«Μας έλειπε το δεύτερο γκολ που θα έφερνε την ηρεμία. Ο αντίπαλος δουλεύει καλά τις στατικές φάσεις, εκεί δυσκολευτήκαμε. Θέλαμε τους τρεις βαθμούς, η ομάδα έκανε καλό παιχνίδι και συνεχίζουμε» δήλωσε αρχικά.

Έπειτα μετά από ερώτηση σχετικά με το πρόβλημα στις στημένες φάσεις, απάντησε: «Δεν σημαίνει ότι δεν το κάνουμε καλά. Μπορεί να είναι επειδή το κάνει καλά ο αντίπαλος. Είχε ψηλούς παίκτες, δεν είναι ότι εμείς δεν είμαστε καλά σε αυτό το κομμάτι. Είμαι ευχαριστημένος».

