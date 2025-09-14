«Είμαι ευχαριστημένος, το κάνει καλά ο αντίπαλος δεν είναι ότι δεν είμαστε καλά»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, μετά το διπλό επί της Ένωσης.

«Μας έλειπε το δεύτερο γκολ που θα έφερνε την ηρεμία. Ο αντίπαλος δουλεύει καλά τις στατικές φάσεις, εκεί δυσκολευτήκαμε. Θέλαμε τους τρεις βαθμούς, η ομάδα έκανε καλό παιχνίδι και συνεχίζουμε» δήλωσε αρχικά.

Έπειτα μετά από ερώτηση σχετικά με το πρόβλημα στις στημένες φάσεις, απάντησε: «Δεν σημαίνει ότι δεν το κάνουμε καλά. Μπορεί να είναι επειδή το κάνει καλά ο αντίπαλος. Είχε ψηλούς παίκτες, δεν είναι ότι εμείς δεν είμαστε καλά σε αυτό το κομμάτι. Είμαι ευχαριστημένος».