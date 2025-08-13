ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ με πληθώρα επιλογών στο UEFA Super Cup

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ με πληθώρα επιλογών στο UEFA Super Cup

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά της νέας σεζόν είναι εδώ. Απόψε στις 22:00, στο στάδιο Φριούλι του Ούντινε στην Ιταλία, Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο UEFA Super Cup, σε μια αναμέτρηση υψηλών προσδοκιών και έντονου ενδιαφέροντος. Οι δύο φιναλίστ επιστρέφουν στη δράση με στόχο να μπουν με το δεξί στη σεζόν, με την Stoiximan να προσφέρει πληθώρα ανταγωνιστικών αποδόσεων και στοιχηματικών επιλογών για κάθε φάση του αγώνα.

Η νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.47, η ισοπαλία στα 4.85 και η επικράτηση της Τότεναμ στο 6.20. Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται παράταση, το ενδεχόμενο ο τίτλος να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι αποτιμάται στα 8.25 για όποια ομάδα προκριθεί με αυτόν τον τρόπο.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στα ειδικά στοιχήματα, η Stoiximan προσφέρει επιλογές για κάθε στυλ παιχνιδιού. Το να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 γκολ στον αγώνα αποτιμάται στα 2.18, ενώ για τους λάτρεις των θεαματικών φάσεων, το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ να προέλθει από απευθείας εκτέλεση φάουλ προσφέρεται στην ιδιαίτερα ελκυστική απόδοση του 14.50. Παράλληλα, διαθέσιμα είναι δεκάδες ακόμη σενάρια για σκόρερ, ακριβή σκορ, λεπτά επίτευξης τερμάτων και συνδυαστικά στοιχήματα μέσω της δημοφιλούς λειτουργίας Bet Builder.

Η Stoiximan καλωσορίζει τη νέα σεζόν με ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι και προσφέρει ολοκληρωμένη στοιχηματική κάλυψη, με ευελιξία, ασφάλεια και πληθώρα επιλογών για όλους τους παίκτες.

Το UEFA Super Cup παίζεται απόψε στη Stoiximan.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στέφθηκε υπερπρωταθλήτρια η εφτάψυχη Παρί Σεν Ζερμέν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eπίσημα στο οπλοστάσιο του ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Ελλάδα

|

Category image

«Χτυπάει» Μπέιλι από την Άστον Βίλα η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιμένει για Κέβιν η Φούλαμ - Δεν πέφτει κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ η Σαχτάρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέος αρχηγός της Τότεναμ ο Κριστιάν Ρομέρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θετική εικόνα και ετοιμότητα (ιδού γιατί δεν βλέπουμε κενό στο δεξιό άκρο της άμυνας!)

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Χατζηγιοβάννης... «παρών!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρέστα για τον δεξιό εξτρέμ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ θα βάλει πωλητήριο στον Κονατέ εάν δεν ανανεώσει το συμβόλαιο του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κίνητρα που έχουν την αξία τους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Ο αντίπαλος παίζει στην έδρα του και έχει μεγάλη ποιότητα»

ΑΕΚ

|

Category image

Φιλική νίκη του Ολυμπιακού επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ατζέντης Ντοναρούμα: «Είμαστε σοκαρισμένοι με τη συμπεριφορά της Παρί - Premier League το σωστό βήμα για τον Τζίτζιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζητάει αναβολή η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το κεφάλαιο Σινγκ και η προσδοκία

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη