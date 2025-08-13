Stoiximan: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ με πληθώρα επιλογών στο UEFA Super Cup

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά της νέας σεζόν είναι εδώ. Απόψε στις 22:00, στο στάδιο Φριούλι του Ούντινε στην Ιταλία, Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο UEFA Super Cup, σε μια αναμέτρηση υψηλών προσδοκιών και έντονου ενδιαφέροντος. Οι δύο φιναλίστ επιστρέφουν στη δράση με στόχο να μπουν με το δεξί στη σεζόν, με την Stoiximan να προσφέρει πληθώρα ανταγωνιστικών αποδόσεων και στοιχηματικών επιλογών για κάθε φάση του αγώνα.

Η νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.47, η ισοπαλία στα 4.85 και η επικράτηση της Τότεναμ στο 6.20. Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται παράταση, το ενδεχόμενο ο τίτλος να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι αποτιμάται στα 8.25 για όποια ομάδα προκριθεί με αυτόν τον τρόπο.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στα ειδικά στοιχήματα, η Stoiximan προσφέρει επιλογές για κάθε στυλ παιχνιδιού. Το να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 γκολ στον αγώνα αποτιμάται στα 2.18, ενώ για τους λάτρεις των θεαματικών φάσεων, το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ να προέλθει από απευθείας εκτέλεση φάουλ προσφέρεται στην ιδιαίτερα ελκυστική απόδοση του 14.50. Παράλληλα, διαθέσιμα είναι δεκάδες ακόμη σενάρια για σκόρερ, ακριβή σκορ, λεπτά επίτευξης τερμάτων και συνδυαστικά στοιχήματα μέσω της δημοφιλούς λειτουργίας Bet Builder.

Η Stoiximan καλωσορίζει τη νέα σεζόν με ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι και προσφέρει ολοκληρωμένη στοιχηματική κάλυψη, με ευελιξία, ασφάλεια και πληθώρα επιλογών για όλους τους παίκτες.

Το UEFA Super Cup παίζεται απόψε στη Stoiximan.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!