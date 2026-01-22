Καλωσόρισε έναν παλιό γνώριμο η Ένωση

H διοίκηση της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου ανακοίνωσε την επιστροφή του Αντελέγιε Αντεμπαγιό. Αναλυτικά:

«Η Ε.Ν.Π. ανακοινώνει την επιστροφή του Adeleye Adebayo. Ο Adeleye δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς αγωνίστηκε και την περσινή περίοδο στην ομάδα μας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων μας.

Ο Adeleye αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της φετινής περιόδου στην ομάδα του Βόλου στην Ελλάδα και έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Καλωσορίζουμε τον Adeleye πίσω στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!».