Έπεισε και παραμένει στην Τσέλσι ο ΜακΦάρλαν!

Ο Καλούμ ΜακΦάρλαν κέρδισε πολλούς πόντους με την παρουσία του στην Τσέλσι σε δυο παιχνίδια και ο Ροζίνιορ τον κρατά στο τεχνικό επιτελείο του!

Ο ΜακΦάρλαν, δίχως την παραμικρή εμπειρία από ανδρικό επίπεδο υψηλοτάτου ανταγωνισμού, κράτησε το «τιμόνι» της Τσέλσι σε δυο ματς και κέρδισε εκτίμηση και σεβασμό.

Κι επειδή ο Λίαμ Ροζίνιορ παρακολούθησε τις αναμετρήσεις με Σίτι και Φούλαμ – τη δεύτερη μάλιστα δια ζώσης – και είδε πράγματα που μπορούν να τον βοηθήσουν κι εκείνον στο νέο του ξεκίνημα, θέλει να εκμεταλλευτεί τις σκέψεις του ΜακΦάρλαν.

Έτσι, τον κρατά στο τεχνικό επιτελείο του στη μετά Μαρέσκα εποχή και ο 41χρονος δεν επιστρέφει στο τμήμα κ-21 των «μπλε»!

Διαβαστε ακομη