Φανγκέιρο: «Οι παίκτες δεν εφάρμοσαν αυτά που κάναμε στις προπονήσεις κι αυτό με απογοητεύει»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης μετά τη βαριά ήττα από τον Εθνικό στο Δασάκι όπου προηγήθηκε (5-1), που την άφησε χωρίς βαθμό.

«Είναι πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο για μένα να δεχθώ αυτό το σκορ. Ήταν πολύ δύσκολο να καταρτίσουμε τη στρατηγική για εδώ, χάσαμε παίκτες βασικούς από το προηγούμενο παιχνίδι, ήταν ήδη δύσκολο να έρθουμε εδώ να παίξουμε. Κάναμε κάποιες αλλαγές στην τακτική κατά τη διάρκεια της βδομάδας. Αυτά που κάναμε στις προπονήσεις οι παίκτες δεν κατάφεραν να τα εφαρμόσουν στο γήπεδο κι αυτό σαν προπονητή με απογοητεύει πολύ.

Δώσαμε πολύ χώρο στον αντίπαλο και πέτυχε τρία γκολ σε τρία λεπτά, αυτό μας σκότωσε.  Βεβαίως είναι ομάδα με πολλή ποιότητα. Ήμουν πολύ αναστατωμένος στο ημίχρονο, μιλήσαμε με τους παίκτες, είπαμε ότι έπρεπε να αλλάξουμε πολλά πράγματα στο γήπεδο παρότι το σκορ ήταν 4-1, υπήρχαν οπαδοί μας στο γήπεδο, έπρεπε να τους δώσουμε κάποια χαρά, τη θέλαμε κι εμείς. Είχαμε ευκαιρίες, είχαμε ποιότητα αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, ήρθε και το πέμπτο γκολ κι εκεί τελείωσε εντελώς. Εμείς πρέπει να ξεχάσουμε αυτό τον αγώνα το συντομότερο και να επικεντρωθούμε στον επόμενο γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.

Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και τον τραυματισμό του Ρισβάνη κι αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι μας. Μετά η ομάδα έχασε και τον προσανατολισμό της και δώσαμε περισσότερο χώρο στον αντίπαλο. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο, βλέπουμε την επόμενη μέρα».

Διαβαστε ακομη