Απώλεια της τελευταίας στιγμής για την «Κυρία»

Χωρίς τον Ρόμαν Μπέζους θα παραταχθεί η Ανόρθωση στο αποψινό ντέρμπι με την Ομόνοια, καθώς ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας της τελευταίας στιγμής.

Παρότι είχε δηλωθεί κανονικά στην αποστολή και υπήρχε η αρχική εκτίμηση πως θα ήταν στη διάθεση του Τιμούρ Κετσπάγια, η ίωση που τον ταλαιπωρεί επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων για την κρίσιμη αναμέτρηση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».