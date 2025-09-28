ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απώλεια της τελευταίας στιγμής για την «Κυρία»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απώλεια της τελευταίας στιγμής για την «Κυρία»

Εκτός πλάνων στο παρά πέντε...

Χωρίς τον Ρόμαν Μπέζους θα παραταχθεί η Ανόρθωση στο αποψινό ντέρμπι με την Ομόνοια, καθώς ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας της τελευταίας στιγμής.

Παρότι είχε δηλωθεί κανονικά στην αποστολή και υπήρχε η αρχική εκτίμηση πως θα ήταν στη διάθεση του Τιμούρ Κετσπάγια, η ίωση που τον ταλαιπωρεί επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων για την κρίσιμη αναμέτρηση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καθάρισε» την Ουντινέζε η Σασουόλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μικρό το δείγμα αλλά «σφαγή» σε όλα τα μέτωπα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με την πλάτη στο τοίχο η ΕΝΠ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή για Σοσιεδάδ ο Γιαμάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απώλεια της τελευταίας στιγμής για την «Κυρία»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σταφυλίδης: «Ο στόχος δεν είναι άλλος από το πρωτάθλημα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρεμιέρα για τη νέα φανέλα της ΑΕΚ στο ματς με τον Βόλο

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασαν κιόλας 25 χρόνια από την ιστορική κούρσα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στην Ντουμπάι BC ο Σανλί

EUROLEAGUE

|

Category image

Λιθουανική διαιτησία με ισπανικό VAR για το Πάφος – Μπάγερν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νέο πλήγμα στη Ρεάλ Μαδρίτης με Καρβαχάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλαξε τακτική με τους ορισμούς

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τα 58 εκατομμύρια του Παυλίδη και οι Οσιμέν – Νούνιες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παπαφώτης μετά από 13 μήνες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην Τρίπολη ο ΠΑΟΚ, στο Αγρίνιο ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη