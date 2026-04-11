Ο Θελάδες κερδίζει με το ταλέντο τους, όμως πρέπει να τους κάνει να κερδίζουν (και) γι΄αυτόν

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η Πάφος έκανε το πρώτο βήμα - πρόκρισης στον τελικό του κυπέλλου κερδίζοντας εκτός έδρας την ΑΕΛ με 2-1.

Η περσινή πρωταθλήτρια ομάδα, έχει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού στο «Στ. Κυριακίδης» με το σκορ υπέρ της αλλά και λόγω του ότι είναι μια ποιοτικότερη ομάδα απ΄τον αντίπαλο. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν από μόνα τους και σε επίπεδο θεωρίας να δώσουν έτσι απλά την πρόκριση.

Ο Άλμπερτ Θελάδες συμπλήρωσε 17 παιχνίδια στην άκρη του πάγκου της Πάφου σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτά, πανηγύρισε 8 νίκες, 3 παιχνίδια ολοκληρώθηκαν στην ισοπαλία και σε 6 ηττήθηκε. Ανέλαβε την Πάφο στις 9/1/2026 και ακόμα ψάχνεται.

Η εικόνα της ομάδας δεν πείθει, προκαλεί τις αντιδράσεις του κόσμου ενώ θυμίζουμε πως πριν από μερικές βδομάδες, ο Ρομάν Ντουμπόφ παραιτήθηκε από την προεδρία του συλλόγου.

Μέσα σε μία τέτοια κατάσταση, ο Ισπανός προπονητής προσπαθεί ακόμα να πετύχει τον πιο δύσκολο στόχο που μπορεί να έχει ένας προπονητής, να φτιάξει ένα σύνολο παικτών που θα αγωνίζονται και γι΄αυτόν! Και αυτό γίνεται αυτόματα πιο δύσκολο όταν μιλάμε για ομάδες όμως την Πάφο. 

Η Πάφος καταφέρνει να κερδίζει τα παιχνίδια που κέρδισε έως τώρα, με το ταλέντο που έχουν οι παίκτες της σε ατομικό επίπεδο.

Η αλήθεια είναι πως μιλάμε για ένα κλαμπ που έχει πολλές ποιοτικές μονάδες. Παίκτες που δυσκολεύεται κανείς να βάλει σε καλούπια. Ζάζα, Κορέια, Μπρούνο, Άντερσον και άλλοι, μπορούν να κάνουν «θαύματα» στο γήπεδο. Το είδαμε να συμβαίνει σε πολλές των περιπτώσεων την περσινή σεζόν. Συνεπώς, δεν έχουν ξεχάσει την μπάλα… Απλώς χρειάζονται μία νέα πηγή έμπνευσης από τον πάγκο. 

Όσο ο προπονητής, δείχνει να μην καταλήγει σε μία εντεκάδα και δη στον ρόλο που πρέπει να έχει ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο, η αστάθεια στην εικόνα, άρα και στα αποτελέσματα θα συνεχίζονται. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εικόνα (που ήταν αποτέλεσμα της επιλογής Θελάδες στους 11) στο παιχνίδι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ. 

Αυτό που πρέπει να συμβεί και πρέπει να συμβεί πιο άμεσα από ποτέ, είναι να πείσει ο Θελάδες την ομάδα, πως αυτό που έχει στο μυαλό του, μπορεί να λειτουργήσει και να έχει αποτέλεσμα. Εάν η Πάφος έχει λοκάρει τον στόχο της κατάκτησης του κυπέλλου ή ακόμα και αυτόν της δεύτερης θέσης, τότε ο προπονητής θα πρέπει να βρει τον τρόπο οι παίκτες του να πιστέψουν στο πλάνο του. Αλλιώς, δεν μπορεί να πετύχει τίποτα... 

 

 

