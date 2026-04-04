ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διπλό και... εκμετάλλευση

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Πρωτίστως θέλει να διασφαλίσει, ότι θα ζήσει και τη νέα χρονιά μία ευρωπαϊκή εμπειρία

Με 10 βαθμούς να την χωρίζουν από την κορυφή και τη σημερινή αντίπαλό της, την Ομόνοια, οι πιθανότητες για κατάκτηση δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος είναι περιορισμένες για την παφιακή ομάδα, που όμως πρωτίστως θέλει να διασφαλίσει, ότι θα ζήσει και τη νέα χρονιά μία ευρωπαϊκή εμπειρία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μαζεύει όσους περισσότερους βαθμούς, που θα την βοηθήσουν να φθάσει στον στόχο της, έχοντας φυσικά και την ευκαιρία για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτήριου μέσω του κυπέλλου.

Στην σημερινή έξοδο στο ΓΣΠ (19:00) το συγκρότημα του Αλμπέρτ Θελάδες ευελπιστεί να σπάσει το σερί των πρασίνων, οι οποίοι κέρδισαν τα τελευταία τρία μεταξύ τους παιχνίδια και συγκεκριμένα το τελευταίο της περσινής περιόδου (3-0) και τα δύο της κανονικής περιόδου στο πρωτάθλημα 2025 - '26, με σκορ 2-1 και 2-4. Τελευταία φορά που η Πάφος FC πήρε διπλό στο ΓΣΠ, κόντρα στην Ομόνοια στον θεσμό του πρωταθλήματος, ήταν τον Ιανουάριο του 2024 όταν κέρδισε με 2-1. Από τότε σε τέσσερις αναμετρήσεις στη Λευκωσία, έφεραν μία ισοπαλία και η Ομόνοια κέρδισε τρία σερί παιχνίδια.

Θυμίζουμε, ότι αυτή τη στιγμή η Πάφος FC βρίσκεται στην 4η θέση με 52 βαθμούς, 2 πίσω από τον τρίτο Απόλλωνα και 4εις βαθμούς από την δεύτερη ΑΕΚ. Δυο ομάδες που αναμετρώνται σε αυτή την αγωνιστική και συνεπώς έχει την ευκαιρία, εφόσον πάρει αυτή το διπλό, να εκμεταλλευτεί το όποιο αποτέλεσμα φέρουν οι δυο ανταγωνιστές της.

Στα αγωνιστικά, δεν υπολογίζεται σίγουρα στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας ο Σούνιτς, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή τιμωρίας του λόγω καρτών, ενώ πολύ δύσκολα θα βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας ο Γκολντάρ, που ναι μεν ανέβασε ρυθμούς, όμως δεν είναι σε φουλ επίπεδα ετοιμότητας για επιστροφή στη δράση.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

