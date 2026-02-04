Οι τοποθετήσεις από τον προπονητή της Πάφος FC, Άλμπερτ Θελάδες, μετά τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δυνατές ομάδες. Πολύ δυνατός αντίπαλος ο ΑΠΟΕΛ. Θέλαμε πολύ την σημερινή νίκη, έπρεπε να αρχίζουμε να νικούμε ξανά στο πρωτάθλημα για να αποκτήσουμε ψυχολογία για την δύσκολη συνέχεια. Οι ποδοσφαιριστές μας έκαναν τα πάντα σήμερα.

Δεν ευστοχήσαμε στο πέναλτι αλλά δεν μας έριξε. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Ο τερματοφύλακας τους έκανε πολύ καλές επεμβάσεις. Βοήθησαν πολύ οι αλλαγές μας. Ο Ζάζα, ο Μπρότο και όσοι μπήκαν σήμερα. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας στήριξε για ακόμα μια φορά».