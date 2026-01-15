ΒΙΝΤΕΟ: Ο Θελάδες... αποκαλύπτει τις προτιμήσεις του

Την αγαπημένη του ομάδα, την αγαπημένη στιγμή στην καριέρα του, τον αγαπημένο του συμπαίκτη και αρκετά άλλα κλήθηκε να αποκαλύψει ο Άλμπερτ Θελάδες σε βίντεο που δημοσίευσε η Πάφος.

Ο προπονητής της Παφιακής ομάδας απάντησε στις ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν αναφορικά με το ποδόσφαιρο, τη ζωή του και όχι μόνο αν και στο δίλημμα «Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ» παρουσιάστηκε ιδιαίτερα... διπλωματικός, λαμβανομένου υπόψη ότι έχει αγωνιστεί και στις δύο ομάδες.

Δείτε το βίντεο με όσα είπε: