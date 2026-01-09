BILD: «Η Χέρτα θέλει Ζάζα!»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Γερμανικό ρεπορτάζ κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Χέρτα Βερολίνου για τον Ζάζα της Πάφου
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίσει η BILD, ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός της Πάφου, βρίσκεται στο στόχαστρο της γερμανικής ομάδας.
Η Χέρτα σημειώνουμε, αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και βρίσκεται στην 6η θέση με 28 βαθμούς έπειτα από 17 αγώνες.
🔄 Hertha BSC is interested in #Jajá from Pafos FC.— Bundesliga 2 | English (@Bundesliga2_EN) January 9, 2026
📝 His contract is valid until 2028.
📊 This season, the 24 y/o winger played 24 matches (5 in the league phase of the UEFA Champions League).
🗞️ @BILD #Bundesliga2 #HaHoHe pic.twitter.com/G7npjPss3A