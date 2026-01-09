BILD: «Η Χέρτα θέλει Ζάζα!»

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίσει η BILD, ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός της Πάφου, βρίσκεται στο στόχαστρο της γερμανικής ομάδας.

Η Χέρτα σημειώνουμε, αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και βρίσκεται στην 6η θέση με 28 βαθμούς έπειτα από 17 αγώνες.