LIVE: ΑΕΛ - Άρης 0-1

ΑΕΛ και Άρης θέλουν τη νίκη στη μεταξύ τους μάχη (19:00) για διαφορετικούς λόγους.

Οι γηπεδούχοι με 27 βαθμούς για να μείνουν ζωντανοί για την εξάδα και από την άλλοι οι τυπικά φιλοξενούμενοι για να κρατηθούν σε τροχιά τίτλου. Με 37 βαθμούς βρίσκονται στην 5η θέση.

Το LIVE του αγώνα

22΄ - ΓΚΟΛ για τον Άρη: Κόρνερ από τον Κορέια, κεφαλιά του Γκόλτσον και στην επαναφορά ο Εφαγκέ άνοιξε το σκορ.

5΄ - Μόλις δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Άλβες το σουτ από τον Σινγκ.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΑΕΛ: Οτσόα, Ιμανισίνγουε, Στεφάνοβιτς, Κέλερ, Κονσεϊσάο, Ζντραφκόφσκι, Μιλοσάβλιεβιτς, Ζόκε, Νατέλ, Σινγκ, Σαβό.

ΑΡΗΣ: Άλβες, Καλούλου, Γιαγκό, Γκόλντσον, Κορέια, Μπουράν, Χαραλάμπους, Μακκόσλαντ, Παγέ, Εφαγκέ, Γκομίς.

ΣΚΟΡΕΡ: 22΄ Εφαγκέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 9΄ Ζόκε

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Γιόνας Χέντεγκαρντ

AVAR: Κώστα Ροβέρτος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης