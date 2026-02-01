ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σέσκο είπε την τελευταία... λέξη στο 90+4΄ και τρένο η Γιουνάιτεντ με Κάρι

Πολλά τα γκολ στο μενού της... Κυριακής στην Premier League.

Με μία μεγάλη έκπληξη κι ένα απίστευτο «θρίλερ» συνεχίστηκε το δεύτερο «πιάτο» της 24ης αγωνιστικής της Premier League.

 Το «μπαμ» έκανε η Μπρέντφορντ στο «Βίλα Παρκ» απέναντι στην Άστον Βίλα, παίζοντας με 10 παίκτες από το 42' (αποβολή Σέιντ) και φεύγοντας με μεγάλο «διπλό» από την έδρα των «χωριατών» με 1-0 χάρις στο γκολ του Ουατάρα στο 45'+2. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι μετά το αναπάντεχο αυτό αποτέλεσμα έμεινε στο -9 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και, είναι πολύ πιθανό να «πέσει» στην 3η θέση σε περίπτωση νίκης ή, ισοπαλίας της Μάντσεστερ Σίτι στο ματς που ακολουθεί με την Τότεναμ.

Την τρίτη σερί νίκη της σε ισάριθμα ματς που κάθεται στην άκρη του πάγκου της ο Μάικλ Κάρικ, πέτυχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτή τη φορά στο «Ολντ Τράφορντ» με 3-2 επί της Φούλαμ, σε ένα πραγματικό... θρίλερ με απανωτές εναλλαγές του σκορ στα τελευταία λεπτά. Η Φούλαμ κατάφερε να «επιστρέψει» από το εις βάρος της 2-0 και να ισοφαρίσει στο 90'+1, ωστόσο, ο Σέσκο είχε τον τελευταίο λόγο στο ματς σκοράροντας στο 90'+4, είκοσι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους «κόκκινους διάβολους» να διατηρηθούν στην 4η θέση της βαθμολογίας μετά από 24 αγωνιστικές της Premier League και να κάνουν δικαιολογημένα όνειρα για την... επιστροφή τους στο Champions League.

Για 45 λεπτά η Νότιγχαμ είχε πάρα πολύ δύσκολο έργο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου μετά την αποβολή του Γουίλιαμας με απευθείας κόκκινη κάρτα. Άντεξε, πάντως, η ομάδα του Σον Ντάις και τουλάχιστον κατάφερε να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας (1-1) και να ξεφύγει έτσι με +6 από την 18η Γουέστ Χαμ, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι των «σφυριών» στη μάχη της σωτηρίας.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπράιτον-Έβερτον                 1-1

(73' Γκρος - 90'+7 Μπέτο)

Λιντς-Άρσεναλ                    0-4

(27' Θουμπιμέντι, 38' αυτ. Ντάρλοου, 69' Γιόκερες, 86' Γκάμπριελ Ζεσούς)

Γουλβς-Μπόρνμουθ                 0-2

(33' Κρουπί, 90'+1 Σκοτ)

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ                3-2

(57' Ζοάο Πέδρο, 70' Κουκουρέγια, 90'+2 Φερνάντες - 7' Μπόουεν, 36' Σάμερβιλ)

Λίβερπουλ-Νιούκαστλ              4-1

(41', 43' Εκικικέ, 67' Βιρτς, 90'+3 Κονατέ - 36' Γκόρντον)

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ           0-1

(45'+2 Ουατάρα)

Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ             3-2

(19' Κασεμίρο, 56' Κούνια, 90'+4 Σέσκο - 85' πέν. Χιμένες, 90'+1 Κέβιν)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας    1-1

(5' Γκιμπς-Γουάιτ - 45'+2 πέν. Σαρ)

Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι         18:30

Σάντερλαντ-Μπέρνλι               2/2

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

Άρσεναλ           53

Μάντσεστερ Σίτι   46 -23αγ.

Άστον Βίλα        46

Μάντσεστερ Γ.     41

Τσέλσι            40

Λίβερπουλ         39

Μπρέντφορντ       36

Φούλαμ            34

Έβερτον           34

Νιούκαστλ         33

Σάντερλαντ        33 -23αγ.

Μπόρνμουθ         33

Μπράιτον          31

Κρίσταλ Πάλας     29

Τότεναμ           28 -23αγ.

Λιντς             26

Νότιγχαμ Φόρεστ   26

Γουέστ Χαμ        20

Μπέρνλι           15 -23αγ.

Γουλβς             8

 

