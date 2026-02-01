Ο Εμπαπέ «λύτρωσε» τη Ρεάλ με πέναλτι στο 90+9'!

Η Ράγιο Βαγεκάνο έφτασε μία... ανάσα από τη μίνι-έκπληξη στην 22η αγωνιστική της LaLiga, κρατώντας ως το 9ο λεπτό των καθυστερήσεων το 1-1 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο "Santiago Bernabeu", ωστόσο ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε για άλλη μία φορά τη λύση για τη «βασίλισσα» με το 22ο τέρμα του σε 21 αγώνες πρωταθλήματος, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 με πέναλτι.

Η Ρεάλ άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό με ωραίο τελείωμα του Βινίσιους Τζούνιορ έπειτα από ασίστ του Μπραχίμ Ντίαζ, όμως η Ράγιο Βαγεκάνο βρήκε την στιγμή της στον αγώνα στο 49' με τον Ντε Φρούτος ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η αποβολή του Σις στο 80ό λεπτό άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα, με τους «μερένχες» να παίρνουν εντέλει την 6η σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα μετά το πέναλτι που έκανε ο Μεντί στον Μπραχίμ Ντίαζ.

Στο 90'+13' αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κι ο Τσαβαρία για τη Ράγιο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 22ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της LaLiga έχουν ως εξής:

Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2

(15' Φερνάντες Χαέν - 27' Μπλάνκο, 71' Μπόγε)

Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0

(74' Τσαΐρα)

Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2

(20' Μουνιόθ, 45'+2 Μπούντιμιρ - 17'πέν, 70' Μορένο)

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0

Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3

(29΄ Ροντρίγκες - 6΄ Γιαμάλ, 40΄ Τόρες, 72΄ Ράσφορντ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 2-1

(15' Βινίσιους Τζούνιορ, 90'+9' πέν. Μπαπέ - 49' Ντε Φρούτος)

Μπέτις-Βαλένθια 17:15

Χετάφε-Θέλτα 19:30

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 22:00

Μαγιόρκα-Σεβίλη 02/02

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 55 -22αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 54 -22αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 45 -22αγ.

Βιγιαρεάλ 42

Εσπανιόλ 34 -22αγ.

Μπέτις 32

Θέλτα 32

Ρεάλ Σοσιεδάδ 27

Οσασούνα 26 -22αγ.

Αλαβές 25 -22αγ.

Τζιρόνα 25 -22αγ.

Έλτσε 24 -22αγ.

Σεβίλη 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24

Βαλένθια 23

Χετάφε 22

Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.

Μαγιόρκα 21

Λεβάντε 18

Οβιέδο 16 -22αγ.