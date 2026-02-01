ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Εμπαπέ «λύτρωσε» τη Ρεάλ με πέναλτι στο 90+9'!

Ο Εμπαπέ «λύτρωσε» τη Ρεάλ με πέναλτι στο 90+9'!

Ζόρικη νίκη για την ομάδας της Μαδρίτης που πλησίασε στο -1.

Η Ράγιο Βαγεκάνο έφτασε μία... ανάσα από τη μίνι-έκπληξη στην 22η αγωνιστική της LaLiga, κρατώντας ως το 9ο λεπτό των καθυστερήσεων το 1-1 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο "Santiago Bernabeu", ωστόσο ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε για άλλη μία φορά τη λύση για τη «βασίλισσα» με το 22ο τέρμα του σε 21 αγώνες πρωταθλήματος, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 με πέναλτι.

Η Ρεάλ άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό με ωραίο τελείωμα του Βινίσιους Τζούνιορ έπειτα από ασίστ του Μπραχίμ Ντίαζ, όμως η Ράγιο Βαγεκάνο βρήκε την στιγμή της στον αγώνα στο 49' με τον Ντε Φρούτος ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η αποβολή του Σις στο 80ό λεπτό άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα, με τους «μερένχες» να παίρνουν εντέλει την 6η σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα μετά το πέναλτι που έκανε ο Μεντί στον Μπραχίμ Ντίαζ.

Στο 90'+13' αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κι ο Τσαβαρία για τη Ράγιο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 22ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της LaLiga έχουν ως εξής:

Εσπανιόλ-Αλαβές               1-2

(15' Φερνάντες Χαέν - 27' Μπλάνκο, 71' Μπόγε)

Οβιέδο-Τζιρόνα                1-0

(74' Τσαΐρα)

Οσασούνα-Βιγιαρεάλ            2-2

(20' Μουνιόθ, 45'+2 Μπούντιμιρ - 17'πέν, 70' Μορένο)

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης     0-0

Έλτσε-Μπαρτσελόνα             1-3

(29΄ Ροντρίγκες - 6΄ Γιαμάλ, 40΄ Τόρες, 72΄ Ράσφορντ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο  2-1

(15' Βινίσιους Τζούνιορ, 90'+9' πέν. Μπαπέ - 49' Ντε Φρούτος)

Μπέτις-Βαλένθια              17:15

Χετάφε-Θέλτα                 19:30

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ    22:00

Μαγιόρκα-Σεβίλη              02/02

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Μπαρτσελόνα        55 -22αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης      54 -22αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης  45 -22αγ.

Βιγιαρεάλ          42

Εσπανιόλ           34 -22αγ.

Μπέτις             32

Θέλτα              32

Ρεάλ Σοσιεδάδ      27

Οσασούνα           26 -22αγ.

Αλαβές             25 -22αγ.

Τζιρόνα            25 -22αγ.

Έλτσε              24 -22αγ.

Σεβίλη             24

Αθλέτικ Μπιλμπάο   24

Βαλένθια           23

Χετάφε             22

Ράγιο Βαγεκάνο     22 -22αγ.

Μαγιόρκα           21

Λεβάντε            18

Οβιέδο             16 -22αγ.

