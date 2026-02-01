Ο Εμπαπέ «λύτρωσε» τη Ρεάλ με πέναλτι στο 90+9'!
Ζόρικη νίκη για την ομάδας της Μαδρίτης που πλησίασε στο -1.
Η Ράγιο Βαγεκάνο έφτασε μία... ανάσα από τη μίνι-έκπληξη στην 22η αγωνιστική της LaLiga, κρατώντας ως το 9ο λεπτό των καθυστερήσεων το 1-1 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο "Santiago Bernabeu", ωστόσο ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε για άλλη μία φορά τη λύση για τη «βασίλισσα» με το 22ο τέρμα του σε 21 αγώνες πρωταθλήματος, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 με πέναλτι.
Η Ρεάλ άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό με ωραίο τελείωμα του Βινίσιους Τζούνιορ έπειτα από ασίστ του Μπραχίμ Ντίαζ, όμως η Ράγιο Βαγεκάνο βρήκε την στιγμή της στον αγώνα στο 49' με τον Ντε Φρούτος ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η αποβολή του Σις στο 80ό λεπτό άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα, με τους «μερένχες» να παίρνουν εντέλει την 6η σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα μετά το πέναλτι που έκανε ο Μεντί στον Μπραχίμ Ντίαζ.
Στο 90'+13' αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κι ο Τσαβαρία για τη Ράγιο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 22ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της LaLiga έχουν ως εξής:
Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2
(15' Φερνάντες Χαέν - 27' Μπλάνκο, 71' Μπόγε)
Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0
(74' Τσαΐρα)
Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2
(20' Μουνιόθ, 45'+2 Μπούντιμιρ - 17'πέν, 70' Μορένο)
Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0
Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3
(29΄ Ροντρίγκες - 6΄ Γιαμάλ, 40΄ Τόρες, 72΄ Ράσφορντ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 2-1
(15' Βινίσιους Τζούνιορ, 90'+9' πέν. Μπαπέ - 49' Ντε Φρούτος)
Μπέτις-Βαλένθια 17:15
Χετάφε-Θέλτα 19:30
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 22:00
Μαγιόρκα-Σεβίλη 02/02
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 55 -22αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 54 -22αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 45 -22αγ.
Βιγιαρεάλ 42
Εσπανιόλ 34 -22αγ.
Μπέτις 32
Θέλτα 32
Ρεάλ Σοσιεδάδ 27
Οσασούνα 26 -22αγ.
Αλαβές 25 -22αγ.
Τζιρόνα 25 -22αγ.
Έλτσε 24 -22αγ.
Σεβίλη 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24
Βαλένθια 23
Χετάφε 22
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.
Μαγιόρκα 21
Λεβάντε 18
Οβιέδο 16 -22αγ.