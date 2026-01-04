Η τελευταία ενδεκάδα της Πάφος FC από τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο

Ο Απόλλωνας θα είναι ο τελευταίος αντίπαλος του Χουάν Κάρλος Καρσέδο στον πάγκο της Πάφος FC, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τον Ισπανό τεχνικό να συνεχίζει την καριέρα του στη Σπαρτάκ Μόσχας.

Η τελευταία ενδεκάδα λοιπόν του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, στον 129ο αγώνα του με την Πάφο FC είναι η εξής:

Μιχαήλ, Νταβίντ Λουίζ, Λουκάσεν, Πέπε, Μπρούνο, Σούνιτς, Κίνα, Όρσιτς, Ντράγκομιρ, Κορέια, Άντερσον.