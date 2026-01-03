Eπιμένουν στη Ρωσία για Καρσέδο και «γάμο» με Σπαρτάκ Μόσχας

Πριν λίγες μέρες, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Σπάρτακ Μόσχας για τον προπονητή της Πάφος FC, Xουάν Κάρλος Καρσέδο.

Νέες αναφορές πάντως έκαναν την... εμφάνισή τους και μάλιστα, είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο, σημειώνοντας πως ο Ισπανός τεχνικός είναι θέμα χρόνου να πάει στη Ρωσία και να αναλάβει τις τύχες της Σπαρτάκ. Η Ρωσική ομάδα δείχνει τη διάθεση να δώσει ένα ποσό κοντά στις 600.000 για να τον κάνει δικό της.

Πάντως, από το παφίτικο στρατόπεδο αυτό που τονίζουν είναι πως είναι προσηλωμένοι στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.