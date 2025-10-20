Ολοκλήρωσε την προετοιμασία η Πάφος στο «Almaty Ortalyk Stadion»

Η Πάφος FC ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της κρίσιμης ευρωπαϊκής αναμέτρησης απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Το τελευταίο τεστ των «κυανόλευκων» πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο «Almaty Ortalyk Stadion», εκεί όπου θα διεξαχθεί και η αυριανή αναμέτρηση (19:45 ώρα Κύπρου). Το πρόγραμμα περιλάμβανε τακτική προσέγγιση και δουλειά στις στατικές φάσεις, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με σουτ, διατάσεις και χαλάρωμα.

Ο τεχνικός της ομάδας, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, έχει πλέον στα χέρια του όλα τα δεδομένα και καλείται να καταλήξει στο τελικό πλάνο που θα οδηγήσει την Πάφο στην πρώτη της νίκη στη League Phase, απέναντι σε έναν αντίπαλο που επίσης «καίγεται» για βαθμούς.