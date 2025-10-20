ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άρνε Σλοτ: Δεν είμαστε μια ομάδα που «πέφτει»

Πως είδε ο Άρνε Σλοτ το ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα της Λίβερπουλ

Σε σχόλιο για το τι πήγε λάθος την Κυριακή:

Όταν παίζεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει έρθει να παίξει με χαμηλό μπλοκ και μακρινές μπαλιές, το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να βρεθείς πίσω στο σκορ. Οπότε το ότι βρεθήκαμε να χάνουμε 0-1 τόσο νωρίς ήταν καταστροφικό. Παρόλα αυτά, καταφέραμε να δημιουργήσουμε οκτώ, εννιά… δέκα μεγάλες ευκαιρίες, που σε αυτές τις συνθήκες το θεωρώ απίστευτο. Επομένως, το ότι βάλαμε μόλις ένα γκολ από αυτές τις ευκαιρίες είναι επίσης ένα από τα μεγάλα αρνητικά σημεία αυτού του αγώνα.

Σχετικά με το γκολ που άνοιξε το σκορ και το αν αυτό θα έπρεπε να μετρήσει:

Θεωρώ σημαντικό σε αυτό το σημείο να μην “γκρινιάζουμε” σαν ομάδα και να ρίχνουμε το φταίξιμο σε τέτοια σημεία, δεν είναι αυτός ο λόγος που χάσαμε. Και στην συγκεκριμένη φάση, ακόμα και με τον Μακάλιστερ στο έδαφος, θα μπορούσαμε να είχαμε ανταπεξέλθει καλύτερα. Όμως για εμένα το σημαντικότερο είναι η σωματική υγεία των ποδοσφαιριστών, όταν ένας παίκτης πέφτει κάτω και χρειάζεται τέσσερα ράμματα, ελπίζεις το παιχνίδι να σταματήσει αμέσως για να υπάρξει η απαραίτητη βοήθεια. Αυτό δεν έγινε.

Το έχω ξαναπεί και νομίζω πως το ξέρουν όλοι πλέον, πως δεν είμαστε μια ομάδα που πέφτει κάτω. Πολλές ομάδες το κάνουν στο σημερινό ποδόσφαιρο, παίκτες προσπιούνται τραυματισμούς στο κεφάλι για να σταματήσουν το παιχνίδι συνέχεια, όμως εμείς δεν είμαστε έτσι. Άρα περιμένω όταν κάποιος παίκτης μας πέφτει κάτω, ο κόσμος να σκέφτεται, ‘Α, αυτή είναι η Λίβερπουλ, άρα είναι όντως κάτι σοβαρό.’

Σχετικά με το κατά πόσο η πρόσφατη φόρμα της ομάδας είναι απλά μια “κοιλιά”:

Αυτό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο μπορούμε να ξεκινήσουμε να έχουμε την απόδοση που θέλουμε. Το θετικό για εμένα είναι πως δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες και έχουμε πολλούς καλούς παίκτες με την σωστή νοοτροπία. Όσοι μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι δίνουν την ενέργεια που χρειαζόμαστε και όσοι βγαίνουν αλλαγή είναι πίσω μου στον πάγκο ελπίζοντας το γκολ του Μαγκουάιρ να είναι οφσάιντ, προσπαθώντας να σπρώξουν την ομάδα στο 2-2. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες είναι θετικά στοιχεία στην ομάδα μας. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, δεν μπορώ να υποσχθεώ ότι την Τετάρτη θα δημιουργήσουμε όσες ευκαιρίες δημιουργήσαμε απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο ίσως τελικά είναι καλύτερο να δημιουργούμε λιγότερο και να σκοράρουμε περισσότερο.

ΔΙΕΘΝΗ

