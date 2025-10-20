ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ούτε ο Φανγκέιρο έφερε τη χαρά...

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ούτε ο Φανγκέιρο έφερε τη χαρά...

Πήρε ό,τι έδωσε η Ένωση από την αναμέτρηση του Σαββάτου κόντρα στην ΑΕΚ.

Ηττήθηκε πολύ εύκολα σε ένα παιχνίδι που πριν την έναρξή του υπήρχαν προσδοκίες λόγω της παρουσίας του νέου προπονητή. Όμως και στο ντεμπούτο του Πορτογάλου προπονητή, Κάρλος Φανγκέιρο, πραγματοποίησε κάκιστη εμφάνιση και δέχθηκε εύκολα την έκτη της ήττα σε εφτά παιχνίδια. Έμεινε στον έναν βαθμό και στον πάτο της βαθμολογίας πετυχαίνοντας μόνο ένα γκολ. Οπωσδήποτε πρόκειται για έναν τραγικό απολογισμό που πρέπει επειγόντως να αλλάξει άμεσα αφού, όσο περνάει ο καιρός, οι άλλοι απομακρύνονται.

Ακολουθεί το παιχνίδι κυπέλλου της Τετάρτης με τον Χαλκάνορα, στο οποίο θέλει να κερδίσει και για ψυχολογικούς λόγους, και έπειτα το γειτονικό ντέρμπι του Σαββάτου με τον Εθνικό στο Δασάκι. Και, όπως ήρθαν τα πράγματα, το διπλό είναι μονόδρομος.

Κατηγορίες

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπορεί και πολύ καλύτερα...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σισέ σε Μπενίτεθ: «Φέρε τον Παναθηναϊκό εκεί όπου ανήκει»

Ελλάδα

|

Category image

Πότερ: «Η δουλειά μου είναι να πάμε στο Μουντιάλ τη Σουηδία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρτέτα: «Δεν... παρασυρόμαστε από τίποτα, εξαιρετικά όσα έχει κάνει ο Σιμεόνε στην Ατλέτικο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήταν ένα ακόμη χαστούκι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πετρούνιας: «Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ούτε ο Φανγκέιρο έφερε τη χαρά...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Άρνε Σλοτ: Δεν είμαστε μια ομάδα που «πέφτει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Υποψήφιοι οι Ντανιέλε Πράντε και Τίτο Μπλάνκο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Με πίστη, ενότητα και συνέπεια, συνεχίζουμε να γράφουμε την ιστορία της ΑΕΚ»

ΑΕΚ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε - Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία η Πάφος στο «Almaty Ortalyk Stadion»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάει να γίνει συνήθεια το 4-0

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οριστικό: Ο Σον Ντάις αναλαμβάνει τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέχρι το 2027!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα: «Η Μπαρτσελόνα δεν θα κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη