Ούτε ο Φανγκέιρο έφερε τη χαρά...

Ηττήθηκε πολύ εύκολα σε ένα παιχνίδι που πριν την έναρξή του υπήρχαν προσδοκίες λόγω της παρουσίας του νέου προπονητή. Όμως και στο ντεμπούτο του Πορτογάλου προπονητή, Κάρλος Φανγκέιρο, πραγματοποίησε κάκιστη εμφάνιση και δέχθηκε εύκολα την έκτη της ήττα σε εφτά παιχνίδια. Έμεινε στον έναν βαθμό και στον πάτο της βαθμολογίας πετυχαίνοντας μόνο ένα γκολ. Οπωσδήποτε πρόκειται για έναν τραγικό απολογισμό που πρέπει επειγόντως να αλλάξει άμεσα αφού, όσο περνάει ο καιρός, οι άλλοι απομακρύνονται.

Ακολουθεί το παιχνίδι κυπέλλου της Τετάρτης με τον Χαλκάνορα, στο οποίο θέλει να κερδίσει και για ψυχολογικούς λόγους, και έπειτα το γειτονικό ντέρμπι του Σαββάτου με τον Εθνικό στο Δασάκι. Και, όπως ήρθαν τα πράγματα, το διπλό είναι μονόδρομος.