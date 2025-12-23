Μπήκε αμέσως χειρουργείο ο Ίσακ, αδιευκρίνιστο πόσους μήνες θα λείψει!

Ο Σουηδός επιθετικός τραυματίστηκε σοβαρά τη στιγμή που σκόραρε απέναντι στα «σπιρούνια», κάνοντας το 1-0 προσωρινά, προτού έρθει με κεφαλιά ο Εκιτικέ να πετύχει και το δεύτερο τέρμα των «κόκκινων» στο Λονδίνο, το βράδυ του Σαββάτου.

Από την πρώτη στιγμή ο Ίσακ έδειξε σε όλους ότι επρόκειτο για κάτι σοβαρό, δεν μπορούσε καν να κουνήσει το αριστερό του πόδι και τελικά αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Το βράδυ της Δευτέρας έγινε γνωστό από το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ ότι ο παίκτης υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στον αριστερό αστράγαλο, αλλά και το κάταγμα που είχε υποστεί στην περόνη...

Το σημαντικότερο είναι πως οι «κόκκινοι» δεν τοποθέτησαν χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του ποδοσφαιριστή στη δράση, αλλά η απουσία του υπολογίζεται σε αρκετούς μήνες...

england365.gr