Μεγάλο ταξίδι, μεγάλη υπέρβαση...

Το ταξίδι είναι μεγάλο. Η πρόκληση ακόμη μεγαλύτερη. Στις 07:00 το πρωί της Δευτέρας (20/10), η αποστολή της Πάφος FC πέταξε για το Αλμάτι του Καζακστάν, εκεί όπου αύριο βράδυ (19:45) την περιμένει μια δύσκολη δοκιμασία για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions Legue απέναντι στην Καϊράτ. Η αποστολή αναμένεται να φθάσει στο προορισμό της γύρω στις 15:00 (13:00 ώρα Κύπρου). Στόχος των κυανολεύκων είναι να πετύχουν την πρώτη ιστορική νίκη σε αυτή τη φάση.

Παράλληλα, στο πλευρό της Πάφου θα βρίσκονται και φίλαθλοι όπου αποφάσισαν να κάνουν το μακρινό ταξίδι.

Το απόγευμα της Δευτέρας (17:30), ο προπονητής της ομάδας Χουάν Κάρλος Καρσέδο θα μιλήσει στους δημοσιογράφους, ενώ μισή ώρα αργότερα, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση στο γήπεδο Central Stadium, όπου που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση.